«Фрайбург» уступил «Вольфсбургу» в матче Бундеслиги

Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Вольфсбург». Игра проходила на стадионе «Европа-парк-Штадион» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Франк Вилленборг. Гости одержали победу в матче со счётом 2:1.
На 42-й минуте матча хозяева вышли вперёд благодаря автоголу защитник «Вольфсбурга» Себастиана Борнау. На 82-й минуте гости сравняли счёт в матче: отличился полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Арнольд. На 90-й минуте гостей вывел вперёд защитник Максанс Лакруа, которому ассистировал Арнольд. Отметим, что хозяева играли в меньшинстве с 64-й минуты из-за удаления защитника Кильянна Сильдийи. Кроме того, на 87-й минуте хозяева не реализовали пенальти.
«Фрайбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков за 31 матч. «Вольфсбург» находится на 12-м месте, заработав 34 очка.
В параллельном матче 31-го тура Бундеслиги встречались «Аугсбург» и «Вердер». Матч завершился победой гостей со счётом 3:0.
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