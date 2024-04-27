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Левандовски может покинуть «Барселону» предстоящим летом

Левандовски может покинуть «Барселону» предстоящим летом
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает Catalunya Radio.

По сведениям источника, Левандовски – один из игроков, которых «Барселона» может продать этим летом для улучшения финансовой ситуации клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что каталонская команда хочет снизить заработную плату возрастного форварда. По данным журналиста Аарона Домингеса, в нынешнем сезоне польский футболист заработал € 26 млн, а в следующем его заработная плата составит € 32 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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