Роберт Левандовски рассказал о своём будущем в футболе

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, хочет ли стать тренером после завершения карьеры.

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– Можете представить, что «Барселона» будет вашим последним клубом?

— Всё зависит от того, как чувствовать буду себя физически, что мне подсказывает сердце. Есть так много вещей, о которых ещё не начал думать, потому что просто ещё не пришло время. Всё равно пока вижу на поле и тренировках, что со мной всё хорошо.

– А после завершения карьеры хотели бы быть тренером?

— Когда думаю об этом сейчас – нет, потому что знаю, как это тяжело и сколько труда требует. Хотя не знаю, как оно будет через десять лет. Возможно, буду скучать по запаху раздевалки и решу попробовать свои силы.

Но не знаю, был бы готов к этому, или нет, потому что карьера футболиста – это большая жертва, занимает много времени. Знаю, сколько это стоит не только мне, но людям вокруг меня. И говорю не только о семье», – приводит слова поляка Sportowe Fakty.