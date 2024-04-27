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«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Бёрнли» в домашнем матче 35-го тура АПЛ

Сегодня, 27 апреля, состоялся матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс из Лестера. Матч начался в 17:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом — 1:1.

В составе хозяев автором гола стал Антони — бразильский вингер забил на 80-й минуте. Гости ответили точным ударом Зеки Амдуни с пенальти на 87-й минуте.

После 34 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и занимает шестое место. После 35 туров английской Премьер-лиги «Бёрнли» заработал 24 очка и располагается на 19-й строчке.

В нынешнем сезоне английского чемпионата команды ранее встречались в матче 6-го тура. В том противостоянии «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Бруну Фернандеш.

Параллельно проводилось ещё несколько матчей 35-го тура АПЛ. Их результаты:

«Ньюкасл Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» — 5:1

«Вулверхэмптон» — «Лутон» — 2:1

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» — 1:1