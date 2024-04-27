Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Бёрнли» в домашнем матче 35-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Бёрнли» в домашнем матче 35-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 апреля, состоялся матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс из Лестера. Матч начался в 17:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом — 1:1.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Антони – 79'     1:1 Амдуни – 87'    

В составе хозяев автором гола стал Антони — бразильский вингер забил на 80-й минуте. Гости ответили точным ударом Зеки Амдуни с пенальти на 87-й минуте.

После 34 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и занимает шестое место. После 35 туров английской Премьер-лиги «Бёрнли» заработал 24 очка и располагается на 19-й строчке.

В нынешнем сезоне английского чемпионата команды ранее встречались в матче 6-го тура. В том противостоянии «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Бруну Фернандеш.

Параллельно проводилось ещё несколько матчей 35-го тура АПЛ. Их результаты:

«Ньюкасл Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» — 5:1

«Вулверхэмптон» — «Лутон» — 2:1

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» — 1:1

Таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android