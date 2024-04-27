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Коди Гакпо прокомментировал ничью в матче «Ливерпуля» и «Вест Хэма»

Коди Гакпо прокомментировал ничью в матче «Ливерпуля» и «Вест Хэма»
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Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо прокомментировал результат матча 35-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Вест Хэмом». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Боуэн – 43'     1:1 Робертсон – 48'     1:2 Ареола – 65'     2:2 Антонио – 77'    

«Я думаю, мы провели хорошую игру. В первом тайме мы контролировали ход игры, но затем пропустили. Мы знаем, что отыгрываться трудно, но мы всё равно забили два гола, а потом нам просто нужно было сохранять спокойствие, держать мяч и не пропускать, но нам это не удалось. Мы снова пропустили, и это прискорбно», — приводит слова Гакпо пресс-служба клуба.

После 35 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 75 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Вест Хэм» заработал 49 очков после аналогичного количества игр и располагается на восьмой строчке.

Турнирная таблица АПЛ
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