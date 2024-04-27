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«Ливерпуль» не справился с ситуацией». Юрген Клопп высказался о ничьей с «Вест Хэмом»

«Ливерпуль» не справился с ситуацией». Юрген Клопп высказался о ничьей с «Вест Хэмом»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Вест Хэмом». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Боуэн – 43'     1:1 Робертсон – 48'     1:2 Ареола – 65'     2:2 Антонио – 77'    

«Конечно, мы очень разочарованы. Я думаю, все видели, что одна команда заслужила победу в этой встрече — и это мы. С теми моментами, которые мы создали, с тем владением мячом, которое у нас было, со всеми вещами, которые мы сделали. Это был тяжёлый матч в конце отрезка из четырёх встреч за 10 дней, но я думаю, что игроки действительно хорошо справились.

Мы пропустили из ничего, и нам нужно было ещё несколько моментов и несколько скупых голов в конце, чтобы забить дважды. Когда мы вели 2:1, то могли контролировать ситуацию. Во многих моментах, как я уже сказал, мы играли очень хорошо, но в конечном итоге мы не справились с ситуацией. Такова история последних четырёх недель», — приводит слова Клоппа ВВС.

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