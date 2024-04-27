Томаш Тавареш рассказал об адаптации Угальде в «Спартаке»

Португальский правый защитник «Спартака» Томаш Тавареш поделился мнением о коста-риканском нападающем красно-белых Манфреде Угальде.

«Адаптация Угальде? Ему не сразу удалось отличиться, а для форварда тоже очень важно поймать кураж, забивать регулярно. Но в играх и на тренировках видно, насколько Манфред заряжен на борьбу, как он отдаётся делу, никогда не выключается, взаимодействует с партнёрами. Уверен, что очень поможет «Спартаку», — приводит слова Тавареша официальный сайт красно-белых.

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» в январе нынешнего года. Он перебрался в российский клуб из «Твенте». С красно-белыми костариканец подписал контракт до июня 2028 года. За столичный коллектив Манфред успел провести 10 матчей, в которых ему удалось забить один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.