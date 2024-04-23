Мелёхин: уровень Угальде? Не заметил какой-то особой разницы с другими нападающими

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о нападающем «Спартака» Манфреде Угальде после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-белыми (1:5).

— «Спартак» купил Угальде за € 15 млн. Как он вам?

— Хороший форвард, левая нога, быстрый, юркий.

— Если не брать нападающих «Ростова», он выделяется чем-то среди других форвардов?

— Если честно, в этой игре не заметил какой-то особой разницы с другими нападающими.

Напомним, матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоялся 21 апреля. Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. На 16-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил защитник Даниил Хлусевич. На 36-й минуте Егор Голенков сравнял счёт. На 53-й минуте Хесус Медина воспользовался ошибкой вратаря южан Сергея Песьякова и вновь вывел москвичей вперёд. На 59-й минуте в ворота южан был назначен пенальти. Перед 11-метровым ударом главный тренер ростовчан Валерий Карпин заменил Песьякова на Никиту Медведева. Однако это не помогло — Медина с «точки» оформил дубль. На 76-й минуте Кристофер Мартинс довёл дело до разгрома. Тео Бонгонда в компенсированное время установил окончательный счёт игры.