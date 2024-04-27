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Агент Артёма Макарчука прокомментировала информацию об отравлении игроков «Сочи»

Агент Артёма Макарчука прокомментировала информацию об отравлении игроков «Сочи»
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Агент Марияна Кашчелан, представляющая интересы защитника «Сочи» Артёма Макарчука, прокомментировала информацию о том, что игроки «барсов» отравились 25 апреля, в день проведения матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом». «Ахмат» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Тренерский штаб «Сочи» был возмущён тем, что игра не была перенесена.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Садулаев – 30'    

«Насколько я знаю, они действительно отравились. Какие-то проблемы со здоровьем у команды были, но не могу сказать, что конкретно произошло. Разговаривала с Макарчуком – он такой человек, и команда находится там, где находится, что он бы играл даже без ноги. Сам он не хочет об этом разговаривать, у него фокус только на следующую игру, и чтобы они выигрывали и вышли из зоны вылета», – приводит слова Кашчелан Metaratings.

После 25 сыгранных матчей в нынешнем сезоне чемпионата «Ахмат» набрал 26 очков. Подопечные Магомеда Адиева находятся на 12-м месте в турнирной таблице. «Сочи» имеет в своём активе 19 очков и занимает последнее, 16-е место.

Турнирная таблица РПЛ
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