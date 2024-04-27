Дебютный гол младшего сына Диего Симеоне в Ла Лиге помог «Алавесу» победить «Сельту»

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Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Алавес» и «Сельта». Игра проходила на стадионе «Мендисорроса» (Витория, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хуан Луис Пулидо Сантана. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:0.

На 48-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Алавеса» Джулиано Симеоне с передачи Кике. На 54-й минуте матча полузащитник «Алавеса» Хон Альдалур удвоил преимущество хозяев. На 86-й минуте окончательный счёт в матче установил полузащитник хозяев Карлос Бенавидес. Голевую передачу отдал защитник Алекс Сола.

Отметим, что Джулиано Симеоне является младшим сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Игрок забил свой дебютный мяч в Ла Лиге.

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«Алавес» находится на 12-м месте в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 33 матча. «Сельта» находится на 17-м месте, заработав 31-очко.

Сегодня, 27 апреля, также завершился ещё один матч 33-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Альмерия» и «Хетафе». Гости одержали победу со счётом 3:1.