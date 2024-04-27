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«Байер» ушёл от поражения на 90+6-й минуте матча со «Штутгартом»

Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Штутгарт». Игра прошла на стадионе «Бай-Арена» (Леверкузен, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Матч закончился со счётом 2:2.

На 47-й минуте матча счёт открыл нападающий гостей Крис Фюрих. На 57-й минуте нападающий Дениз Ундав удвоил преимущество «Штутгарта». На 62-й минуте леверкузенцы отыграли один мяч: забил нападающий Амин Адли с передачи защитника Алехандро Гримальдо. На 90+6-й минуте полузащитник «Байера» Роберт Андрих принёс хозяевам ничью.

«Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 81 очко за 31 матч. Подопечные Хаби Алонсо досрочно стали победителями турнира в 29-м туре Бундеслиги. «Штутгарт» находится на третьем месте, заработав 64 очка.