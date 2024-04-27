Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лейпциг» разгромил «Боруссию» Д в матче 31-го тура Бундеслиги

«Лейпциг» разгромил «Боруссию» Д в матче 31-го тура Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» (Лейпциг, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Дениз Айтекин. Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:1.

Германия - Бундеслига . 31-й тур
27 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
4 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Санчо – 20'     1:1 Опенда – 23'     2:1 Шешко – 45+2'     3:1 Симакан – 46'     4:1 Баумгартнер – 80'    

На 20-й минуте «Боруссия» открыла счёт в матче. Отличился нападающий Джейдон Санчо. На 23-й минуте хозяева сравняли счёт: забил нападающий «Лейпцига» Луа Опенда с передачи Хави Симонса. На 45+2-й минуте забил нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко. В начале второго тайма (на 46-й минуте) защитник Мохамед Симакан увеличил преимущество хозяев. Голевую передачу на свой счёт записал Луа Опенда. На 80-й минуте окончательный счёт в матче установил полузащитник хозяев Кристоф Баумгартнер.

«Лейпциг» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 62 очка за 31 матч. «Боруссия» Д находится на пятом месте, заработав 57 очков.

Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
«Бавария» победила «Айнтрахт» Ф благодаря дублю Гарри Кейна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android