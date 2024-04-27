«Лейпциг» разгромил «Боруссию» Д в матче 31-го тура Бундеслиги

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Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» (Лейпциг, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Дениз Айтекин. Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:1.

На 20-й минуте «Боруссия» открыла счёт в матче. Отличился нападающий Джейдон Санчо. На 23-й минуте хозяева сравняли счёт: забил нападающий «Лейпцига» Луа Опенда с передачи Хави Симонса. На 45+2-й минуте забил нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко. В начале второго тайма (на 46-й минуте) защитник Мохамед Симакан увеличил преимущество хозяев. Голевую передачу на свой счёт записал Луа Опенда. На 80-й минуте окончательный счёт в матче установил полузащитник хозяев Кристоф Баумгартнер.

«Лейпциг» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 62 очка за 31 матч. «Боруссия» Д находится на пятом месте, заработав 57 очков.