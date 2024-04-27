Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» — одна из самых динамичных и зрелищных команд в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничейный результат в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Мы поставили себя в выигрышное положение и на протяжении длительного времени доминировали в игре. Только во второй части первого тайма мы упустили несколько моментов, но в остальном игра была за нами. Мы были в выигрышной позиции и отдали её.

Каждая команда предоставляет возможности сопернику. Но когда это зависит от наших действий, это странно. Мы тоже создали много моментов. На данный момент мы одна из самых динамичных и зрелищных команд в лиге. Мы создаем много моментов, играя в хороший футбол. Мы исправили это в перерыве, и второй тайм был намного лучше», — приводит слова тен Хага ВВС.