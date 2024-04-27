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Личка: если будет хорошее предложение по Тюкавину из Европы, то нужно пойти навстречу

Личка: если будет хорошее предложение по Тюкавину из Европы, то нужно пойти навстречу
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о будущем нападающего команды Константина Тюкавина.

«У нас есть хороший пример с Арсеном Захаряном, который ушел в «Реал Сосьедад» и играет в Лиге чемпионов. Если у Тюкавина и у «Динамо» летом будет хорошее предложение из Европы, где он будет развиваться и играть, где у него будет возможность выступать в европейских кубках, то нужно пойти навстречу», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, 21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 14 голов и девять результативных передач. Текущий трудовой договор нападающего сборной России с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в € 12 млн.

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