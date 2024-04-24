Тюкавин вышел на первое место в этом сезоне РПЛ по системе «гол+пас»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после матча с «Оренбургом» (2:1) в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги вышел на первое место в чемпионате по системе «гол+пас».

Теперь на счету Тюкавина 12 забитых мячей в нынешнем сезоне РПЛ. Также в активе форварда бело-голубых девять голевых передач. В общей сложности на счету Константина 21 результативное действие.

На втором месте в списке лучших игроков Российской Премьер-Лиги по системе «гол+пас» находится нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра. Он забил 16 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, 21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 14 голов и девять результативных передач.