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Агент Кейта Бальде высказался о возможном возвращении игрока в «Спартак»

Агент Кейта Бальде высказался о возможном возвращении игрока в «Спартак»
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Футбольный агент Густаво Гони, представляющий интересы сенегальского нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, выступающего на правах аренды с правом выкупа за «Эспаньол», высказался о возможном возвращении игрока в стан красно-белых.

«Мы ещё не знаем, вернётся ли Бальде в «Спартак» этим летом. Как и то, повлияет ли на его будущее смена тренера в «Спартаке», — приводит слова Гони «РБ Спорт».

Напомним, Кейта Бальде перешёл в «Спартак» в статусе свободного агента в августе 2022 года. Сейчас он выступает на правах аренды за «Эспаньол». В нынешнем сезоне провёл 22 матча за испанский клуб во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Действующий контракт сенегальского футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бальде в € 1,5 млн.

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