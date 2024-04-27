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Тренер «Милана» Пиоли: ситуация, с которой мы с Аллегри столкнулись, — это часть футбола

Тренер «Милана» Пиоли: ситуация, с которой мы с Аллегри столкнулись, — это часть футбола
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничейный результат в матче 34-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (0:0), а также высказался о критике в адрес наставника туринцев Массимилиано Аллегри.

Италия - Серия А . 34-й тур
27 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 0
Милан
Милан

«Это удовлетворительная ничья, команда приложила много решимости и духа. Это правда, что у нас не было ударов в створ ворот, но команда, на мой взгляд, создавала моменты, чтобы поставить «Ювентус» в затруднительное положение.

Критика Аллегри? «Ювентус» — сильная команда, с сильными игроками и хорошим тренером. Ситуация, с которой мы с Аллегри столкнулись, — это часть футбола», — приводит слова Пиоли Milan News.

Напомним, в последнее время в СМИ активно обсуждаются слухи о возможной отставке Пиоли и Аллегри из своих клубов по окончании нынешнего сезона.

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