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«ПСЖ» продлил контракт с 18-летним Заиром-Эмери

«ПСЖ» продлил контракт с 18-летним Заиром-Эмери
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Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» перед началом матча31-го тура французской Лиги 1 с «Гавром» объявил о продлении контракта с 18-летним полузащитником Уорреном Заиром-Эмери. Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

Уоррен Заир-Эмери — воспитанник академии «ПСЖ». За первую команду футболист играет с 2022 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского полузащитника в € 60 млн. В нынешнем сезоне Заир-Эмери провёл 38 матчей с учётом всех соревнований, забил три гола и сделал шесть результативных передач.

На момент написания новости в матче 31-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Гавр» идёт 30-я минута. Счёт — 1:1. Отметим, что Заир-Эмери стал автором результативной передачи.

Франция - Лига 1 . 31-й тур
27 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Перерыв
1 : 2
Гавр
Гавр
0:1 Опери – 19'     1:1 Баркола – 29'     1:2 Айю – 38'    
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