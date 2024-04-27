«ПСЖ» продлил контракт с 18-летним Заиром-Эмери

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» перед началом матча31-го тура французской Лиги 1 с «Гавром» объявил о продлении контракта с 18-летним полузащитником Уорреном Заиром-Эмери. Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

Уоррен Заир-Эмери — воспитанник академии «ПСЖ». За первую команду футболист играет с 2022 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского полузащитника в € 60 млн. В нынешнем сезоне Заир-Эмери провёл 38 матчей с учётом всех соревнований, забил три гола и сделал шесть результативных передач.

На момент написания новости в матче 31-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Гавр» идёт 30-я минута. Счёт — 1:1. Отметим, что Заир-Эмери стал автором результативной передачи.