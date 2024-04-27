Президент РПЛ Алаев: «Сочи» и «Балтика» не обращались в лигу с предложением о расширении

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о позиции клубов из нижней части таблицы касаемо расширения чемпионата.

«Ни «Сочи», ни «Балтика» не обращались в лигу с предложением о расширении лиги? Нет. Ни эти клубы, ни другие из числа тех, кто ведет бескомпромиссную борьбу за право остаться в РПЛ, не обращались в лигу по этому вопросу», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

В Российской Премьер-Лиге выступают 16 клубов, команды, занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона, покинут лигу. Ранее периодически поднимался вопрос о расширении РПЛ до 18 команд.

Напомним, калининградская «Балтика» с 23 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Сочи» набрал 19 очков и располагается на последней (16-й) строчке РПЛ.