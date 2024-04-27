Аркадий Афанасьев: не надо наказывать Безрукова за шутку про премиальные

Бывший игрок «Зенита» Аркадий Афанасьев прокомментировал реакцию РФС на шутку защитника «Рубина» Руслана Безрукова. Футболист казанского клуба после игры 21-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

«В Советском союзе «подогревание» соперников всегда было. Если команды бились за призовые места или сохранение прописки в Высшей лиге, их соперников поощряли конкуренты и наоборот. Это ничего не скрывалось, официально было.

Знаю, что когда мы играли в последних матчах чемпионата СССР 1984 года с «Шахтёром» и «Металлистом», «Спартак», боровшийся с нами за золото, прилично эти команды «зарядил». «Шахтёр» так бился против нас, что мы еле выиграли 1:0. Помимо того что игроки «Шахтёра» зарабатывали зарплату в клубе, им ещё «Спартак» подкинул. Такая практика была в порядке вещей. Сейчас другие времена. За шутку на эту тему игрока «Рубина», конечно, не надо наказывать», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

После 25 туров РПЛ «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 25 матчей и опережает «Краснодар» на одно очко. «Рубин» находится на девятой строчке, заработав 36 очков.