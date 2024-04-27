«Байер» установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в Европе в XXI веке

27 апреля состоялся матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Штутгарт». Игра проходила на стадионе «Бай-Арена» (Леверкузен, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Матч закончился со счётом 2:2.

Таким образом, «Байер» продлил серию без поражений во всех турнирах до 46 матчей. Клуб установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии (в официальных матчах) в Европе в XXI веке. Предыдущий рекорд принадлежал загребскому «Динамо» (в сезоне-2014/2015 хорватская команда не проигрывала на протяжении 45 матчей).

Напомним, «Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 81 очко за 31 матч. Подопечные Хаби Алонсо досрочно стаи победителями турнира в 29-м туре Бундеслиги. В настоящий момент отрыв «Байера» от идущей на второй строчке «Баварии» составляет 12 очков. В 32-м туре чемпионата страны «Байер» встретится в гостях с «Айнтрахтом» (5 мая).