Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в Европе в XXI веке

«Байер» установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в Европе в XXI веке
Аудио-версия:
Комментарии

27 апреля состоялся матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Штутгарт». Игра проходила на стадионе «Бай-Арена» (Леверкузен, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Матч закончился со счётом 2:2.

Германия - Бундеслига . 31-й тур
27 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 2
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Фюрих – 47'     0:2 Ундав – 57'     1:2 Адли – 61'     2:2 Андрих – 90+6'    

Таким образом, «Байер» продлил серию без поражений во всех турнирах до 46 матчей. Клуб установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии (в официальных матчах) в Европе в XXI веке. Предыдущий рекорд принадлежал загребскому «Динамо» (в сезоне-2014/2015 хорватская команда не проигрывала на протяжении 45 матчей).

Напомним, «Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 81 очко за 31 матч. Подопечные Хаби Алонсо досрочно стаи победителями турнира в 29-м туре Бундеслиги. В настоящий момент отрыв «Байера» от идущей на второй строчке «Баварии» составляет 12 очков. В 32-м туре чемпионата страны «Байер» встретится в гостях с «Айнтрахтом» (5 мая).

Материалы по теме
Посчитали все голы «Байера» в концовках. Статистика просто невероятная
Посчитали все голы «Байера» в концовках. Статистика просто невероятная
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android