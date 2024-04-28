«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.78.

«Московское дерби. Мне кажется несколько аномальным тот результат, которого добился «Спартак» в игре с ЦСКА. Счет 0:0 — это, пожалуй, последнее, что можно было предполагать в такой встрече, поскольку и у «Спартака» неидеальная оборона, и у армейцев тоже с этим большие проблемы.

Ну, мне видится так, что после нерезультативного матча должен получиться результативный, тем более что «Локомотив», в общем, тоже по стилистике своей не особенно играет от обороны, не особенно закрывается в защите. Поэтому я думаю, что моменты должны быть у тех и у других ворот. Мне кажется, что команды в состоянии, наверное, доставить друг другу проблемы именно атакующего склада. Я полагаю, что даже если здесь будет ничья, то она будет результативной.

Мой вариант ставки – «обе забьют и тотал больше 2.5», с коэффициентом 1.78. Мне кажется, очень хорошая ставка», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».