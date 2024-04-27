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КДК РФС оштрафовал «Пари НН» на 40 тысяч рублей

КДК РФС оштрафовал «Пари НН» на 40 тысяч рублей
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» оштрафован на 40 тысяч рублей за отсутствие игрока на флеш-интервью.

«Игрок «Пари НН» не пришёл на флеш-интервью. Клуб оштрафован на 40 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги-2023/2024 нижегородский клуб набрал 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Сергея Юрана на выезде сыграют с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в воскресенье, 28 апреля. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 14:00 мск.

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