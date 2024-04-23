Гогниев: ставил Глушакова в пример в «Химках», он в футболе многое показал

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев сообщил, что во время работы в подмосковном клубе он ставил в пример полузащитника Дениса Глушакова, который ныне выступает за армянский «Урарту».

«Ставил ли я Глушакова в пример в команде? Вначале — да. Он в футболе многое показал. Может, даже больше меня. Но это не говорит о том, что должно быть так, как он думает. Решения принимает тренер. Может, мы не сошлись, потому что он эту дверь поставил и говорил с позиции силы. И мне пришлось сделать вывод, что он — не со мной», – приводит слова Гогниева Legalbet.

Об уходе Глушакова из «Химок» стало известно 9 января 2023 года. В ходе осенней части чемпионата прошлого сезона Гогниев и Глушаков публично повздорили во время одного из матчей.

Напомним, Гогниев находится без работы с апреля 2023 года, его последним клубом были «Химки».