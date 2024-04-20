В «Аталанте» приняли решение по будущему Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может подписать новый контракт с клубом.

Как сообщает журналист Николо Скира в соцсетях, в «Аталанте» намерены удержать Гасперини, несмотря на интерес к специалисту со стороны итальянских топ-клубов. Наставнику будет предложен новый трудовой договор до 2026 года с опцией автоматического продления ещё на один год.

Джан Пьеро Гасперини работает в «Аталанте» с 2016 года. Ранее в Серии А он возглавлял «Дженоа», «Палермо» и «Интер».

Напомним, 18 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались итальянская «Аталанта» и английский «Ливерпуль». Англичане одержали победу со счётом 1:0, но уступили по сумме двух матчей (1:3). В полуфинале Лиги Европы «Аталанта» встретится с «Марселем».