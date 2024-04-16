Гендиректор «Байера» рассказал о стратегии клуба на ближайшее время

Генеральный директор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро рассказал о различиях в финансах клуба с другими ведущими командами Бундеслиги, а также о стратегии развития на ближайшее время.

«Бюджет «Баварии» в три раза больше нашего, а «Боруссии» Дортмунд — в два раза больше нашего. В финансовом плане мы не сможем догнать их, и поэтому нам нужно быть лучше в других аспектах.

Нам нужно разумно использовать наши финансы не только на покупку молодых и талантливых игроков, но также и на приобретение более опытных игроков, чтобы сбалансировать состав. Мы также хотим продолжать нанимать молодых тренеров, которые ещё не достигли пика своей карьеры», — приводит слова Карро Get German Football News.

«Байер» оформил досрочное чемпионство в Бундеслиге, обыграв в 29-м туре бременский «Вердер» со счётом 5:0. Команда Хаби Алонсо впервые взяла золотые медали чемпионата Германии за 120-летнюю историю клуба.

Также «Байер» продолжает борьбу за Кубок Германии, где в финале встретится с «Кайзерслаутерном», и за победу в Лиге Европы, где в четвертьфинале сыграет против «Вест Хэма».