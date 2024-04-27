«Аталанта» — «Эмполи». У Миранчука появились перспективы

Благодаря появившемуся дополнительному месту в Лиге чемпионов у бергамасков есть шанс побороться за него с «Ромой».

28 апреля состоится матч 34-го тура Серии А «Аталанта» — «Эмполи». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 1.44. Шансы «синих» оцениваются в 6.85. На ничью дают коэффициент 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 34-го тура Серии А «Аталанта» — «Эмполи» 28 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Аталанта» — «Эмполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура Серии А «Аталанта» — «Эмполи» (28.04.2024)

В решающую фазу входит чемпионат Италии. Игра 34-го тура Серии А «Аталанта» — «Эмполи» запланирована на 28 апреля. Команды встретятся на стадионе «Джевисс». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

Бергамаски неожиданно оказались в крайне выгодной ситуации. Они вполне могут выиграть в этом сезоне сразу два престижных трофея. Команда Джан Пьеро Гасперини вышла в полуфинал Лиги Европы и, обыграв в минувшем матче «Фиорентину» со счётом 4:1 в Кубке Италии, заслужила право сыграть в финале турнира с «Ювентусом».

Игра с «Фиорентиной» нападающему бергамасков Джанлуке Скамакке удалась. Он забил гол и сделал результативный пас. 25-летний итальянец в целом проводит хороший сезон. Он записал в актив 15 мячей и пять голевых пасов во всех турнирах. После неудачного отрезка карьеры в «Вест Хэме» форвард явно прибавил.

Алексей Миранчук бóльшую часть матча с «Фиорентиной» смотрел со скамейки запасных. Гасперини выпустил полузащитника на 75-й минуте, но результативным действием тот отметиться не успел. Однако в целом за сезон россиянин заслуживает хорошую оценку. Он забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач во всех турнирах.

«Аталанта» после появления у Италии дополнительного места в Лиге чемпионов на будущий сезон готова бороться за пятое место с «Ромой». Римляне несколько сбавили ход, и дистанция между командами сократилась до четырёх очков. Напомним, бергамаски находятся на шестой строчке в таблице с 54 очками.

«Эмполи» пребывает в сложной ситуации, поскольку вынужден бороться за сохранение прописки в Серии А. Команда слабо проводит этот сезон и находится на 16-м месте турнирной таблице, набрав 31 очко. Ровно столько же очков у «Вероны». «Фрозиноне» и «Удинезе» отстают на три очка, а «Сассуоло» — на пять. Календарь у «синих» на решающем отрезке сезона непростой. Тем не менее в минувшем туре они неожиданно дома победили «Наполи» (1:0), но неаполитанцы крайне нестабильны.

Давиде Никола явно не справляется, поскольку в 33 матчах «синие» забили всего 26 мячей, а это один из худших показателей в Серии А. Он пытается сместить акцент на оборону, но и на неё надежды мало.

«Эмполи» на выезде играет плохо, о чём красноречиво говорят поражения в трёх последних встречах. Бергамаски на подъёме и в последнее время хороши в позиционном нападении, поскольку классно умеют использовать свободные зоны в защите соперника. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Аталанты» с форой (-1.5) за 2.19.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Эмполи» 28 апреля 2024 года

«Аталанта» на решающем отрезке сезона в отличной форме. В полном порядке нападение, что доказывают три забитых мяча «Ливерпулю» и четыре — «Фиорентине». «Эмполи» не представляет особой опасности для бергамасков, которые получили дополнительную мотивацию. Мы предполагаем, что подопечные Гасперини победят с форой (-1.5).

Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1.5) за 2.19.