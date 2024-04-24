Снейдер: надеюсь, «Юнайтед» проиграет «Сити» в финале Кубка Англии со счётом 0:5

Бывший атакующий полузащитник «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер осудил поведение вингера «Манчестер Юнайтед» Антони после победы в полуфинальном матче с «Ковентри» (3:3, пен. 2:4), когда он отпраздновал её, повернувшись лицом к команде соперника и приложив ладони к ушам, адресуя жест их фанатам.

«Антони должно быть стыдно за своё поведение. Ему следовало бы уйти с поля. Какой стыд, парень. Надеюсь, что в финале они проиграют «Манчестер Сити» со счётом 0:5», — приводит слова Снейдера Sport.es со ссылкой на Soccer News NL.

Напомним, по ходу встречи манкунианцы побеждали со счётом 3:0, однако сопернику удалось сравнять счёт. «Манчестер Юнайтед» одержал победу в послематчевой серии пенальти (4:2).

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится 25 мая.