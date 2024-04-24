Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Снейдер: надеюсь, «Юнайтед» проиграет «Сити» в финале Кубка Англии со счётом 0:5

Снейдер: надеюсь, «Юнайтед» проиграет «Сити» в финале Кубка Англии со счётом 0:5
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший атакующий полузащитник «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер осудил поведение вингера «Манчестер Юнайтед» Антони после победы в полуфинальном матче с «Ковентри» (3:3, пен. 2:4), когда он отпраздновал её, повернувшись лицом к команде соперника и приложив ладони к ушам, адресуя жест их фанатам.

Кубок Англии . 1/2 финала
21 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Окончен
3 : 3
2 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мактоминей – 23'     0:2 Магуайр – 45+1'     0:3 Фернандеш – 58'     1:3 Симмс – 71'     2:3 О'Харе – 79'     3:3 Райт – 90+5'    

«Антони должно быть стыдно за своё поведение. Ему следовало бы уйти с поля. Какой стыд, парень. Надеюсь, что в финале они проиграют «Манчестер Сити» со счётом 0:5», — приводит слова Снейдера Sport.es со ссылкой на Soccer News NL.

Напомним, по ходу встречи манкунианцы побеждали со счётом 3:0, однако сопернику удалось сравнять счёт. «Манчестер Юнайтед» одержал победу в послематчевой серии пенальти (4:2).

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится 25 мая.

Материалы по теме
«Было проявлено неуважение». Антони объяснил своё празднование в матче с «Ковентри»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android