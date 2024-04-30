В РПЛ нет новых российских тренерских имён. Кроме одного

На прошлой неделе «Факел» расстался с Сергеем Ташуевым, и его заменил Игорь Черевченко. «Пари НН» на днях попрощался с Сергеем Юраном. Основной кандидат на его место — Вадим Евсеев. Для поклонников РПЛ все эти имена привычны. Ташуев в Премьер-Лиге работал также с «Ахматом», «Кубанью» и «Спартаком» из Нальчика. Черевченко — с «Химками», «Арсеналом» и «Локомотивом». Юран — с «Химками» и «Шинником». Евсеев — с «Факелом», «Уфой» и «Амкаром».

Получается круговорот одних и тех же лиц. Уволили одного постояльца — назначили другого. Новых имён действительно мало, и это стало тенденцией. Того же Ташуева только за этот сезон убрали уже из двух клубов. А дебютировали в лиге за последний год всего несколько человек. Вспомним всех возвращенцев и новеньких. Пройдёмся по каждому, кто поработал хотя бы немного.

Кого в РПЛ назначили за последний год из старожилов лиги

Об Игоре Черевченко в «Факеле» судить пока рано. До него и Ташуева в Воронеже 1 мая 2023-го приземлился Вадим Евсеев. Спустя четыре месяца его уволили по телефонному звонку — максимально странное и неуважительное решение. Тем более команда при нём сохранила место в РПЛ за счёт трёх побед из пяти и успешных стыков с «Енисеем». И всё же в новом сезоне было семь поражений в 10 матчах во всех турнирах и 15-е место. Как кризисный менеджер Вадим справился шикарно, как строитель новой команды — ужасно.

Андрей Талалаев принял «Химки» 11 апреля 2023-го, когда химчане отставали от «Факела» на четыре очка и от «Пари НН» — на шесть. В итоге разрыв увеличился до 12 от обоих конкурентов.

Александр Точилин и Дмитрий Хохлов, при всём к ним уважении, вообще не потянули уровень РПЛ. Причём не впервые. Но тут больше вопрос к руководству «Сочи». Озарение сошло только зимой, когда клуб уже был главным аутсайдером лиги и шансов сохранить прописку осталось мало.

Александр Точилин и Дмитрий Хохлов Фото: «Чемпионат»

У Сергея Ташуева сценарий повторился: мощное начало и последующее падение. Так было с «Ахматом» (сенсационная пятая строчка и провал в дебюте следующего сезона с пятью поражениями в шести встречах), так случилось и с «Факелом» — подъём из аутсайдеров в середняки и обратно с одним очком в пяти играх.

Мирослав Ромащенко за полгода так и не преобразил «Ахмат». Грозненцы были внизу что после 4-го тура, что после 22-го. А вот Магомед Адиев как раз поправил положение, хоть вначале и огрёб от «Балтики» (1:7) с «Локо» (0:2). Дальше были три победы в трёх матчах.

Сергей Юран продержался в Нижнем Новгороде чуть больше года. Сначала сохранил место в стыках, где команда и находилась ранее, и вышел из них победителем. Затем в первой половине сезона вытащил нижегородцев на девятое место, что очень даже круто. А весной команда проиграла шесть раз подряд и теперь борется за выживание. Увольнение — логичный шаг.

Возвращения Мурада Мусаева, кажется, хотел только Сергей Галицкий. Пока получается не очень. Сколько бы кризисный «Зенит» ни давал шансов, «Краснодар» при новом-старом тренере собрал 10 очков в шести матчах и никак не может вернуться в лидеры. Будто бы играя в поддавки на багаже другого специалиста.

Итог за год — 11 назначений 10 тренеров-старожилов (все — отечественные).

Кого в РПЛ назначили за последний год из новичков

Пеп Клотет пришёл в «Торпедо» при совсем уж плачевной ситуации: «Факел» из зоны вылета был впереди на семь очков. Чуда не произошло. Более того, отставание увеличилось до 17 очков. Выяснилось, что не все каталонские Пепы одинаково полезны.

Другое дело – Владимир Ивич. Серб сделал из плюшевой команды, которой вечно чего-то не хватает, претендента на чемпионство и закончил первую часть сезона лидером РПЛ. Уже тогда ходили слухи, что из-за прагматичного футбола серба Галицкий планирует убрать его. А после одной ничьей и двух отлётов в трёх матчах опасения подтвердились. Несмотря на то что до первого места было одно очко. Необъяснимое решение.

Владимир Ивич в «Краснодаре» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Давид Деограсия поменял неожиданно вернувшегося на родину Иржи Ярошика. При чехе «Оренбург» набрал одно очко в пяти встречах. После этого соотношение результатов очень даже приличное — шесть побед, семь ничьих и восемь поражений. С «Ростовом» при этом пропустили решающий гол на последних секундах (1:2).

Роберту Морено в «Сочи» помочь могло только чудо. Его, судя по всему, не случится. Тем не менее команда заиграла на новом уровне, привлекла красивым футболом нейтральных болельщиков и совершила немало ярких камбэков: с 1:2 на 2:2 с «Локо», с 0:2 на 2:2 с ЦСКА, с 0:1 на 2:2 с «Ростовом» и с 0:2 на 2:2 с «Уралом». Плюс сочинцы перестали трястись и сами зачастую доминировали на поле.

Итог за год — 4 назначения тренеров-новичков (ни одного отечественного).

Вне списка — Владимир Слишкович

Изначально не хотелось включать в список временщиков, но здесь — особый случай. Уже стало известно, что «Спартак» не назначит боснийца на постоянку. Тем не менее он явно взбодрил команду после стагнации Гильермо Абаскаля: задействует всех полевых футболистов, кроме Классена, вдохнул новую жизнь в Медину, не проиграл в кубковом выезде «Зениту» (0:0) и набрал в трёх матчах РПЛ семь очков. А какими эффектными получились победы над «Ростовом» (5:1) и «Локомотивом» (3:2)! После них моментально появились карреровские флешбэки. Жаль, не у руководства красно-белых.

Владимир Слишкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что всё это значит?

Итого из старичков стоит отметить только Юрана, Ташуева, Евсеева и Адиева. При этом трое показали себя хорошо только на первых порах, а потом начались проблемы. В то же время Ивич, Деограсия и Морено явно поработали (двое трудятся и сейчас) блестяще без всяких оговорок и сделали лигу ярче. Если добавить Слишковича, перевес становится ещё больше.

Да, все четверо новеньких — иностранцы. Но это только за конкретный отрезок. Тех же Семака, Галактионова и Осинькина наняли без большого опыта на высоком уровне — и они не растворились. Сергей и Игорь так вообще стали мегауспешными. Пусть тренер «Крыльев» и начинал с самарцами в ФНЛ.

Выделяется и Александр Кержаков, который с ходу, даже без стыков, оставил в лиге на тот момент слабейший по составу «Нижний Новгород». Заодно хлопнув «Спартак», «Динамо», «Зенит» и других топов. Дальше в РПЛ ему никого не доверили, ведь проще нанять человека с опытом побольше. Да, в Европе успехов у него нет, но это совсем другая стихия.

Получается, единственное новое тренерское лицо из России в Премьер-Лиге – Сергей Игнашевич. Его не назначили по ходу сезона, и это даже круче – ведь он вышел с «Балтикой» в РПЛ: то есть не на словах, а на деле доказал, что может работать на самом высоком уровне. Несмотря на провальное начало, задачу Игнашевич выполняет: выиграл четыре матча из шести последних с общей разницей 16:7. Жаль только, что он такой один – новый отечественный специалист в Премьер-Лиге за последний год.

Команды РПЛ варятся в собственном соку — так говорят про отсутствие еврокубков. Но это же относится и к игнору новых тренерских кадров.