Главный тренер «Коринтианса» Ману Менезеш согласился возглавить сборную Бразилии, сообщает ABC. Об этом специалист заявил в субботу на специальной пресс-конференции. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что пентакампеонов будет тренировать наставник «Флуминенсе» Муриси Рамальо. Однако президент клуба Роберто Оркадес заявил, что бразильский клуб не намерен расставаться с 54-летним специалистом.