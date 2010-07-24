Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Менезеш согласился возглавить сборную Бразилии

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Все турниры
  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Менезеш согласился возглавить сборную Бразилии
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Главный тренер «Коринтианса» Ману Менезеш согласился возглавить сборную Бразилии, сообщает ABC. Об этом специалист заявил в субботу на специальной пресс-конференции. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что пентакампеонов будет тренировать наставник «Флуминенсе» Муриси Рамальо. Однако президент клуба Роберто Оркадес заявил, что бразильский клуб не намерен расставаться с 54-летним специалистом.

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019