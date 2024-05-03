«Давление скакало, но паники не было». Юран прервал молчание после отставки

Осенью командой Сергея Юрана восхищались: результаты «Пари НН» явно опережали его возможности. Показатели недавнего аутсайдера выглядели аномально высокими: второе место в лиге по пропущенным мячам (16) и «домашним» очкам (22), девятая промежуточная позиция в таблице — между ЦСКА и «Ростовом». И вдруг — шесть поражений подряд в марте-апреле 2024-го и увольнение тренера. В первом после отставки интервью Юран рассказал, что и когда, с его точки зрения, пошло не так. И сделал одно крайне неожиданное признание.

— Перед возобновлением сезона вы сказали: «Все понимают, что весна нам предстоит сумасшедшая». Неужели уже тогда предвидели проблемы?

— Я не первый год в футболе. Конечно, я мониторю соперников, особенно когда наступает пауза. Смотрю, кто как реагирует на турнирную ситуацию. Видно, кто смирился, кто — нет. А тут все команды включились настолько, что от восьми до 11 человек добрали. Только «Факел» взял одного-двух новичков. Остальные усилились, причём квалифицированными футболистами: иностранцами, сборниками. Поэтому я предвидел, что весна будет непростая. Возможно, уже тогда мне нужно было уйти.

— Вы серьёзно?!

— Были такие мысли. На третьем сборе я понимал, что команда недоукомплектована. Может, стоило ультиматум ставить руководству: не возьмёте игроков — уйду. Просто не хотелось в крайности впадать. Время показало, что я правильно оценивал ситуацию на сборах. Но реальность оказалась намного тяжелее из-за травм.

— В том же интервью вы говорили о необходимости добрать ещё пару футболистов в состав. Решить этот вопрос не удалось?

— Не удалось. К началу сборов мы пригласили только Марадишвили. Кучаева подписали «на флажке». Перед второй частью сезона остались с одним опорным полузащитником оборонительного плана — Майга. В матчах со «Спартаком», ЦСКА я вообще не выпускал его, поскольку он «висел» на карточке. Берёг на игры, в которых реально было выиграть. С одним опорником ты не пройдёшь весь чемпионат.

Мамаду Майга Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С нападением тоже была проблема. До зимней паузы нам сложно давались забитые мячи. Я говорил, что «Пари НН» нужно четыре-пять футболистов, помимо Марадишвили и Кучаева. Надо было добирать ещё двух-трёх игроков. Но бюджет не позволил это сделать. Кого-то не смогли купить, кому-то — предложить повыше зарплату. Есть определённые рамки, в которые пришлось вписываться.

— Нападающего так и не взяли?

— Не взяли. При этом всегда есть риск травмы игрока. Футбол — самый травмоопасный вид спорта. Кучаев подвернул голеностоп в игре и выбыл на два матча. Марадишвили — тоже в игре, а не где-то в тренировочном процессе. У Майга был сумасшедший стык на фланге в матче с «Оренбургом». Он боец — решил играть дальше, но проходит буквально минута — и всё, замена. Это игровые эпизоды, где никто не застрахован от травм. Но я не ожидал, что ключевые игроки вылетят практически одновременно. Плюс Гоцука на три игры дисквалифицировали. Тот же Трошечкин у меня разве что вратаря и центрального защитника не сыграл — на всех остальных позициях побывал. Каккоев тоже может матч-другой провести в опорной зоне, но это не его позиция.

Я не просто так говорил, что нужно усиливаться. До зимней паузы я выжимал из игроков всё. Понимал, что надо набирать очки по максимуму. И парни — молодцы, до перерыва мы не выпадали из десятки. Был расчёт, что в межсезонье усилимся квалифицированными футболистами. Да, у нас есть молодёжь и программа по их развитию, но они не потянут паровоз. Безусловно, они талантливы, могут выйти на замену, но пока не на всё готовы.

В итоге я оказался заложником ситуации. Ташуев — великолепный тренер, но «Факел» попал в ту же ямку, что и мы. В нашем случае травмы сделали её глубже, но ничего страшного там не было.

Сергей Юран Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

За дня до игры с «Ахматом» я встречался с болельщиками и сказал, что на 100% оставлю команду в РПЛ. Более того — постараюсь зацепиться за десятку. Я всегда выполняю то, что обещаю. Но руководство приняло такое решение.

— Допускаете, что команда и клуб переоценили силы после успешной осени-2023?

— Я тоже говорил в интервью, что немножко в облаках руководители витали: можем бороться за пятое, шестое место. Руководство всегда хочет большего, это нормальное явление. Только кажется, что это просто. Что касается игроков, то я всегда им говорил, что мы ещё ничего не решили. Наша задача — 10-е место. Не думаю, что было какое-то самоуспокоение. Я жил на базе, контролировал работу. Но не стало конкуренции, которая всегда должна быть. И психологически парням тяжело было постоянно играть на пределе. Чтобы каждую неделю выжимать из себя максимум, нужен опыт выступлений в клубах повыше, в более сильных чемпионатах. А здесь один-второй раз проигрываешь — и появляется неуверенность, нестабильность. Стали допускать такие индивидуальные ошибки, какие были несвойственны нам до паузы.

— Был конкретный момент, когда почувствовали: что-то пошло не так?

– В плане тренировочного процесса, игровой дисциплины всё было на прежнем уровне. Но когда одновременно выпали Гоцук и Майга, возник вопрос, кто эти позиции может закрыть. В этот момент определённое напряжение я по парням ощущал. Появилась зажатость, боязнь ошибки. А ошибки появляются, когда есть неуверенность.

– Серия без побед угнетала команду?

– Нет, она не давила. Запас очков оставлял нам право на ошибку в отдельных матчах. Если бы мы падали в зону вылета или переходных, это, конечно, давило бы. А мы оставались на 10-м месте, и когда-то эта полоса должна была закончиться. Понятно, что есть проблемы, помимо недобора футболистов. Но панических атак у нас точно не было. Нет, мы целенаправленно всё анализировали и готовились к следующей игре.

Хороший матч с «Локомотивом» выдали — немножко фарта не хватило. С тем же «Оренбургом» первый тайм здорово играли, а во втором ошибка Стаматова чуть-чуть подкосила, плюс Майга получил травму. Не сказать, что мы кому-то явно уступали — за исключением, может быть, только заключительного матча с «Ахматом». Но тут удаление уже в начале второго тайма случилось при счёте 2:1. На поле «Ахмата» всем сложно играть. Повторюсь, паники не было.

Футболисты «Пари НН» в матче с «Локомотивом» Фото: vk.com/fcparinn

– Поражение от «Локомотива» в этой серии — самое досадное?

– Досадно, потому что вели 2:0 и были допущены очевидные судейские ошибки. Пенальти в наши ворота на 90+2-й минуте подвергли сомнению и Лапочкин, и другие эксперты. А на 90+6-й за очевидный фол на Шнапцеве пенальти не ставят. Такие вещи всегда на ребят влияют. Этот проигрыш подкосил эмоционально. Может быть, из-за него и случилось удаление в следующем матче с «Ахматом». И снова травма: Живоглядову попали в голеностоп в единоборстве. Каккоев в конце получил повреждение. Всё идёт от головы. Как только появляется неуверенность, учащаются индивидуальные ошибки. Это психология.

– Для вас крупное поражение от «Ахмата» — шок или были нехорошие предчувствия?

– Предчувствия были, потому что «Ахмат» решает свои задачи. Понятно было, что они будут запредельно настроены. Команда стояла в зоне переходных, а у нас опять разбалансировка в составе – Трошечкин вышел на позицию опорного полузащитника оборонительного плана. Однозначно было понятно, что легко там не будет. Но даже после этого проигрыша у меня спокойно было внутри. 5:1 – неприятно, но нужно было готовиться к другим матчам. Я был уверен, что в оставшихся турах мы всё-таки доберём свои три-четыре очка. Видно, что немножко игроки уже переживают и есть внутреннее давление, но паники не было.

– Я правильно понимаю, что у вас не было разговора с руководством, что этот матч определяющий?

– И намёка не было на это. После игры с «Локомотивом» приезжал генеральный директор ребят подбодрить. Ничего не предвещало такой развязки, только рабочие моменты.

– И вы со своей стороны готовы были продолжать работу?

– Я всегда говорил, что смотрю на вещи реально, а не виртуально. Поэтому и болельщикам на встрече сказал, что оставлю команду в РПЛ, это даже не обсуждается. Даже в этой ситуации я рассчитывал за 10-е место зацепиться. И знал, за счёт чего этого добиться.

– Поделитесь?

– Нужно было сконцентрироваться на оставшихся четырёх матчах. Можно было бы тактически иначе сыграть, попробовать некоторых ребят на других позициях. Мысли были, и я думаю, что парни справились бы.

– С какими чувствами покидаете Нижний Новгород?

– С хорошими. Я хотел бы поблагодарить болельщиков, огромное спасибо им сказать. Я много где поработал и могу сказать, что в Нижнем одни из лучших болельщиков. Они всегда нас поддерживали. Иногда критиковали, но эта критика шла на пользу. Если я приеду в Нижний Новгород даже просто погулять, я смогу спокойно смотреть людям в глаза. Я бился за город, за команду. Прошлая весна у нас тяжелейшая была. Но я пообещал решить задачу и сделал это. Да и этот сезон мы до зимней паузы здорово проводили. И начало весеннее было очень неплохое, пока в обойме были все ведущие исполнители. Дома сыграли вничью с «Факелом», на выезде обыграли «Рубин». А потом все эти моменты пошли, и нам стало намного сложнее. Если бы лучше доукомплектовались, наверное, такой затяжной серии не случилось бы. Все команды попадают в «ямы», в том числе большие. «Динамо» три матча подряд проиграло — но выправило ситуацию. У «Зенита», нашего чемпиона, два поражения было. «Спартак» пережил спад.

Ещё раз повторю: большое спасибо нижегородцам. Я буду помнить их поддержку и отношение. Мне нравились и город, и условия для работы. С генеральным директором мы расстались в хороших отношениях. Игроков я тоже поблагодарил за работу. Они правда большие молодцы. Я всегда им говорил: «Вы можете больше», и они это доказывали своей игрой, иногда даже не ожидая от себя такого. Всё было в целом позитивно. Так или иначе, я оставил команду на 11-м месте, а не в зоне вылета или переходных матчей.

Сергей Юран Фото: vk.com/fcparinn

— Упрекнуть себя есть в чём?

— На мой взгляд, всё делалось правильно. Программа подготовки нарабатывалась годами. Да, мы много бегали на сборах, но я объяснил парням, что это необходимо. Без этого функционального фундамента мы бы не прошли так успешно отрезок до зимней паузы. Ты же всегда смотришь, за счёт чего футболисты могут добиваться результата и получать премии. Нужно было работать на пределе и отдавать себя футболу более чем на 100%. И парни вытаскивали из себя всё.

— Удержатся они теперь в РПЛ?

— Сложно сказать. Сейчас самое главное — психологически коллектив удержать и снять зажатость. Конкуренты в таблице подтянулись, и результат каждого матча будет довлеть над игроками.

— Могут они после такой встряски «Спартак» обыграть?

— Всё бывает в жизни. Встряска обычно происходит, когда приходит новый тренер, а здесь пока только исполняющий обязанности. Хазов работал у меня в штабе, всё и всех в команде знает. Надеюсь, клуб всё-таки останется в РПЛ.

— Для вас две трети весны-2024 — самые стрессовые в карьере?

— Запредельно стрессовые. Я в таких ситуациях ещё не бывал. Нервы были на пределе, давление скакало. Но в любом случае это был полезный опыт. Тренерская работа в принципе неблагодарная. У нас же не просто так ходит пословица: подписываешь контракт — готовься к увольнению. Это нормально. Жизнь продолжается, идём дальше.

— Сколько вам нужно времени, чтобы морально перезагрузиться?

— Я такой человек, что в любой момент готов включиться в интересное дело. Хочется поскорее в новую драку ввязаться.