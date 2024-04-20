Конате: с Адиевым легче говорить — у Ромащенко была другая атмосфера в «Ахмате»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате после матча 25-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) поделился мнением о взаимодействии с новым главным тренером грозненского клуба Магомедом Адиевым.

«У меня была травма на тренировке. Я думал, что вообще не буду играть. Но случилась красная карточка. Возможно, в атаке нужно было давить соперника, поэтому вышел.

Адиев играет большую роль в том, чтобы мы были командой. Были разные атмосферы и разговоры. С ним легче говорить. С прошлым тренером была другая атмосфера. Ромащенко хороший тренер и человек. Просто с ним было по-другому», — передаёт слова Конате корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля. Срок контракта с 46-летним специалистом не уточнялся. Отметим, что тренер будет совмещать работу в клубе и в сборной.