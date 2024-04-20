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Конате: с Адиевым легче говорить — у Ромащенко была другая атмосфера в «Ахмате»

Конате: с Адиевым легче говорить — у Ромащенко была другая атмосфера в «Ахмате»
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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате после матча 25-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) поделился мнением о взаимодействии с новым главным тренером грозненского клуба Магомедом Адиевым.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 62'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«У меня была травма на тренировке. Я думал, что вообще не буду играть. Но случилась красная карточка. Возможно, в атаке нужно было давить соперника, поэтому вышел.

Адиев играет большую роль в том, чтобы мы были командой. Были разные атмосферы и разговоры. С ним легче говорить. С прошлым тренером была другая атмосфера. Ромащенко хороший тренер и человек. Просто с ним было по-другому», — передаёт слова Конате корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля. Срок контракта с 46-летним специалистом не уточнялся. Отметим, что тренер будет совмещать работу в клубе и в сборной.

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