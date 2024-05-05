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«Динамо» выиграло четыре матча подряд в РПЛ впервые с конца 2021 года

«Динамо» выиграло четыре матча подряд в РПЛ впервые с конца 2021 года
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5 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московское «Динамо» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2. Теперь победная серия бело-голубых в РПЛ составляет четыре матча.

Таким образом, «Динамо» выиграло четыре матча подряд в РПЛ впервые с ноября-декабря 2021 года. Тогда команду возглавлял Сандро Шварц (тоже четыре победы).

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 53'     1:1 Гуарирапа – 83'     2:1 Бителло – 85'     2:2 Сааведра – 90'     3:2 Нгамалё – 90+5'    
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