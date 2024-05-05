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Глава совдира «Динамо»: всех с праздником Пасхи! Сегодня яйца покрашены в нужный цвет

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поздравил всех с праздником Пасхи.

— Можно ли сказать, что «Динамо» — это команда с яйцами?

— Всех поздравляю с праздником! Сегодня яйца покрашены в нужный цвет, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

5 мая прошёл матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московское «Динамо» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2. Победный гол бело-голубые забили в компенсированное время.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей.