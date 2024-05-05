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Кобелев: гол Тюкавина в матче с «Сочи» — это шедевр. Не помню, когда забивали пяткой

Кобелев: гол Тюкавина в матче с «Сочи» — это шедевр. Не помню, когда забивали пяткой
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о забитом мяче нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в игре с «Сочи» (3:2) в 27-м туре РПЛ.

«Гол Тюкавина — главный претендент на звание лучшего гола сезона? Надо посмотреть, какие ещё были забиты мячи. Но мяч Тюкавина — это гол-шедевр. Этот мяч был забит в игровой ситуации, надо было сориентироваться, правильно оценить ситуацию и не разворачиваться. Я практически не помню, когда забивали мячи пяткой.

Мне сложно сказать о возможном уезде Тюкавина в Европу. Тут надо знать ситуацию игрока, команды и агента. Сейчас не так просто уехать, поэтому если будет возможность, то позиция игрока будет на первом месте», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 53'     1:1 Гуарирапа – 83'     2:1 Бителло – 85'     2:2 Сааведра – 90'     3:2 Нгамалё – 90+5'    
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