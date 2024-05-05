Кобелев: гол Тюкавина в матче с «Сочи» — это шедевр. Не помню, когда забивали пяткой

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о забитом мяче нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в игре с «Сочи» (3:2) в 27-м туре РПЛ.
«Гол Тюкавина — главный претендент на звание лучшего гола сезона? Надо посмотреть, какие ещё были забиты мячи. Но мяч Тюкавина — это гол-шедевр. Этот мяч был забит в игровой ситуации, надо было сориентироваться, правильно оценить ситуацию и не разворачиваться. Я практически не помню, когда забивали мячи пяткой.
Мне сложно сказать о возможном уезде Тюкавина в Европу. Тут надо знать ситуацию игрока, команды и агента. Сейчас не так просто уехать, поэтому если будет возможность, то позиция игрока будет на первом месте», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 5 мая 2024
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