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Руслан Литвинов: нормально, если сборную России вернут в 2028 году — мне будет 27 лет

Руслан Литвинов: нормально, если сборную России вернут в 2028 году — мне будет 27 лет
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал возможное возвращение России к турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА. Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с 2022 года.

«Нормально, что РФС заявил об ориентировочной дате возвращения сборной на международную арену в 2028 году. Мне будет 27 лет. Ещё есть возможность сыграть. У меня, как и у всех, есть надежда, что вернёмся и будем играть на крупных турнирах», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что ситуация с отстранением российских клубов и сборных может измениться до окончания политической напряжённости на Украине.

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