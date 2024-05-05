ЦСКА — «Рубин». Рахимов вселяет уверенность, Федотов — нет

6 мая состоится матч 27-го тура РПЛ ЦСКА – «Рубин». Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.80. Шансы казанцев оценили в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Рубин» 6 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч ЦСКА – «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.20. Гол петербуржцев доступен с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата России ЦСКА — «Рубин» (06.05.2024)

За четыре матча до окончания сезона в Российской Премьер-Лиге не осталось команды, которая не решала бы свои вопросы. Неизвестно, кто станет чемпионом или кто точно отправится в Первую лигу. В матче 27-го тура РПЛ ЦСКА будет принимать «Рубин» на «ВЭБ Арене». Начало – в 20:30 мск.

Армейцы опережают казанский клуб всего лишь на очко. Поэтому с точки зрения мотивации этот матч должен получиться очень интересным. Вряд ли одна из этих команд может оказаться в зоне риска. Красно-синие проводят не лучший сезон, но могут завершить его в топ-5.

Только хорошо бы улучшить результаты. Безвыигрышная серия ЦСКА насчитывает четыре матча во всех турнирах. На этом отрезке подопечные Владимира Федотова проиграли не самым сильным соперникам – «Ахмату» (1:2) и «Балтике» (1:3). Зато со «Спартаком» (0:0) в РПЛ и «Зенитом» (1:1) в Кубке России сыграли вничью.

В минувшем матче с петербуржцами ЦСКА вполне мог рассчитывать на победу, если бы не пропустил гол на 84-й минуте. Ещё будет возможность реабилитироваться в ответной встрече, но уже на выезде. Естественно, что неудачи привели к критике главного тренера. Но армейцы вряд ли желают расставаться с Владимиром Федотовым. Да и ситуация не критичная.

В свою очередь, «Рубин» заметно прибавил в последних трёх матчах. Он победил «Зенит» (2:0) и дважды сыграл вничью – с «Локомотивом» (1:1) и «Уралом» (1:1). Рашид Рахимов проделал хорошую работу. Если казанцы смогут продолжать играть в том же духе, то достигнут определённого прогресса.

Задача сохранить место в РПЛ почти решена. Остаётся просто не попасть в череду неудач и удержаться в середине таблицы. На большее «Рубин» вряд ли рассчитывает. Он сможет показать себя с другой стороны уже в следующем сезоне. Отличная игра подопечных Рахимова на последнем отрезке – это определённо проблема для ЦСКА.

Особенно с учётом того факта, что казанцы очень хорошо играют на выезде. В гостевых матчах больше них очков набрали только «Динамо» и «Зенит». Если бы не недавняя безвыигрышная серия из трёх встреч на чужом поле, то этот показатель мог быть ещё лучше. Однако «Рубин» выиграл у «Зенита» именно в Санкт-Петербурге.

Тяжело выбрать фаворита в таком матче. Обе команды играют примерно одинаково, но ЦСКА попал в чёрную полосу, а «Рубин», наоборот, пребывает на подъёме. Мы считаем, что эта встреча вполне может завершиться вничью, но в качестве небольшой подстраховки рекомендуем ставку на то, что команда из Казани не проиграет, с коэффициентом 2.05.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Рубин» 6 мая 2024 года

Армейцы пребывают не в лучшей форме. Безвыигрышная серия во всех турнирах длится уже четыре матча. «Рубин», наоборот, не проигрывает три встречи кряду. Плюс подопечные Рахимова на протяжении всего сезона неплохо выступают на выезде. У них определённо есть шансы отнять очки у ЦСКА, которому нужно разобраться с проблемами. Мы склоняемся к ничьей, но по ходу игры крохотное преимущество будет на стороне казанцев. Поэтому наш прогноз – "«Рубин» не проиграет.

Ставка: «Рубин» не проиграет за 2.05.