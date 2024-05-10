Казанцы выиграли лишь два из девяти последних матчей в РПЛ. Такими темпами до отставки недалеко.

«Рубин» — «Ростов». У Карпина всё в порядке, у Рахимова — нет

11 мая состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ростов». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.50. Успех ростовчан оценён в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Ростов» 11 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ростов» (11.05.2024)

Чемпионат России близится к завершению. Командам осталось провести по три матча. 11 мая состоятся четыре игры 28-го тура РПЛ. В одной из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» примет «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Сезон складывается для «Рубина» вроде бы неплохо. Он располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от располагающихся в зоне вылета команд очень большой. Очевидных поводов для отставки Рашида Рахимова нет. Или всё же есть?

Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич поделился инсайдом об увольнении Рахимова. Он сказал, что в клубе есть внутренние дрязги и тренера хотят подвинуть. В «Рубине» опровергли эту информацию и выразили поддержку наставнику.

При Рахимове казанцы далеко не всегда демонстрируют приятный глазу футбол. Тренер делает ставку на прагматичный футбол и в первую очередь думает о качестве игры команды в защите. В последних 17 встречах в РПЛ его подопечные пропустили всего лишь 13 мячей.

Низкая зрелищность — это первый повод задуматься об отставке Рахимова. Второй — результаты после зимнего перерыва. Казанцы выиграли лишь два из девяти последних матчей в чемпионате России. Отпечаток на показатели отложили травмы. Во время паузы наставник прибегал к очень интенсивным тренировкам. Некоторые футболисты не справились с предложенными им нагрузками.

У «Ростова» совсем другая песня. На протяжении всего сезона он демонстрирует классный футбол. До зимнего перерыва команда очень часто теряла очки из-за нехватки надёжности в обороне. Она пропускала чуть ли не чаще всех в лиге.

Во время паузы жёлто-синие классно точечно усилили состав. Они приобрели несколько легионеров, тем самым добавив качества и в нападение, и в защиту. В последних девяти матчах в чемпионате России ростовчане уступили только начавшему прогрессировать после смены тренера «Спартаку» (1:5) и «Локомотиву» (0:1). Ещё они сыграли вничью с «Сочи» (2:2).

«Спартаку» ростовчане проиграли из-за дисквалификации Умара Сако. Без него защитная линия утратила надёжность. В двух других неудачно сложившихся матчах подопечные Валерия Карпина местами смотрелись лучше соперников. В обоих случаях они выиграли по владению мячом, чаще и опаснее атаковали. Подвело завершение.

Ещё жёлто-синие недавно вылетели из Кубка России, уступив «Балтике» (0:1). Всё то же самое, только пропустили жёлто-синие в этот раз из-за ошибки при выходе из обороны в атаку. Карпин требует от подопечных доставлять мяч до чужой половины поля через короткий пас. Неоднократно по ходу сезона защитники «привозили» как под копирку.

Несмотря на неудачи, Карпин продолжает придерживаться выбранной стратегии. Чаще всего она приносит положительные плоды. «Ростов» показывает результативный зрелищный футбол и располагается на седьмом месте в турнирной таблице первенства.

Поставить на то, что клуб из Ростова-на-Дону не проиграет «Рубину» и будет тотал меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Четыре из пяти последних очных встреч ознаменовались данным исходом. Ещё в одной ростовчане победили с разгромным счётом — 5:1.

После зимнего перерыва Карпин здорово подтянул игру команды на выезде. Жёлто-синие в гостях победили «Динамо» (4:1), «Факел» (1:0) и «Урал» (1:0). Вполне вероятно, они сумеют выиграть и предстоящую встречу.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Ростов» 11 мая 2024 года

«Рубин» стал очень часто терять очки. Не исключено, что руководство клуба передумает и всё же отправит Рахимова в отставку. «Ростов» показывает гораздо более яркий и интересный футбол, чем казанцы. После зимнего перерыва у него заметно улучшились показатели. Полагаем, жёлто-синие как минимум не уступят и сыграет «низ» по голам. История последних очных встреч только за.

Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.