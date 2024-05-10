«Зенит» — ЦСКА. Лидер РПЛ очнётся

11 мая состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.74. Успех москвичей оценён в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА 11 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (11.05.2024)

Чемпионат России близится к завершению. Командам осталось провести по три матча. 11 мая состоятся четыре встречи 28-го тура РПЛ. В одной из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В последних трёх встречах в чемпионате России «Зенит» уступил «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1), а также сыграл вничью с «Факелом» (1:1). Несмотря на это, петербуржцы по-прежнему возглавляют турнирную таблицу первенства. Отставание от идущих следом «Краснодара» и «Динамо» составляет одно очко.

Сергей Семак остаётся спокоен. Он хладнокровно оценивает ситуацию и старается исправить недочёты. По мнению тренера, команде не хватало атакующих действий и реализации во встречах, в которых были потеряны очки. Он подчеркнул, что алгоритм исправления ситуации один — продолжать работать.

На руку петербуржцам небольшой перерыв. У них есть время на то, чтобы восстановиться после матча с «Факелом», провести работу над ошибками и наиграть на тренировках какие-то моменты. Состав у «Зенита» чемпионский. Семаку лишь нужно понять, как наиболее эффективно использовать его мощь.

У сине-бело-голубых снизилась результативность, хотя техничных нападающих и полузащитников в составе клуба более чем достаточно. Только Матео Кассьерра в 25 матчах в РПЛ забил 16 мячей и отдал три голевые передачи. В последних трёх играх форвард полезных действий не совершил. Возможно, разбор полётов и отдых помогут ему исправиться.

ЦСКА перерыв тоже совсем не помешает. В последних пяти матчах в чемпионате России он сыграл вничью с «Локомотивом» (3:3), «Спартаком» (0:0) и «Рубином» (2:2), а уступил «Ахмату» (1:2) и «Балтике» (1:3). Красно-синие спустились на восьмую строчку в турнирной таблице первенства.

На протяжении всего сезона москвичи демонстрируют приятный глазу атакующий футбол, но постоянно теряют очки. У них появились серьёзные ментальные проблемы. Неоднократно подопечные Владимира Федотова упускали преимущество в счёте. Это удивляет, ведь тренер силён в психологии и мотивации.

Если в первой половине сезона армейцы много пропускали из-за травм, то на последнем отрезке сетовать на это уже не получится. Появилась новая проблема — плохая дисциплина. Защитники красно-синих зачастили с получением карточек и пропуском матчей из-за дисквалификаций.

Кроме того, ослабла вратарская позиция ЦСКА. Опытный Игорь Акинфеев стал реже выручать и начал чаще совершать ошибки. Возраст берёт своё. 38-летний голкипер принял участие в 23 матчах в РПЛ, в которых пропустил 32 мяча. В предстоящей встрече Федотов наверняка постарается снизить нагрузку на голкипера и отдаст предпочтение более оборонительной схеме.

С учётом проблем петербуржцев со вскрытием крепких защитных рядов, это будет вполне логичный ход. Заключить пари на то, что «Зенит» победит ЦСКА и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34. Во всех девяти последних очных встречах команды забивали на двоих не больше трёх голов.

Армейцы выиграли только один из девяти этих матчей, а также два раза зацепились за ничью дома. Ещё в пользу победы петербуржцев свидетельствует то, что через несколько дней после грядущего матча командам предстоит встретиться в Кубке России. Первая игра проходила в Москве и ознаменовалась ничьей — 1:1.

Вполне вероятно, Владимир Федотов решит поберечь силы ведущих футболистов, в частности Аббосбека Файзуллаева, на ответный матч. В чемпионате армейцам уже ничего не светит, а вот защитить звание обладателя Кубка России они вполне способны.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА 11 мая 2024 года

«Зениту» нужно срочно прервать безвыигрышную серию и укреплять позиции в чемпионской гонке. Небольшой перерыв и поддержка домашних трибун должны помочь Сергею Семаку исправить ситуацию. Для ЦСКА более важно поберечь силы на Кубок России. История очных встреч на стороне нерезультативной победы петербуржцев.

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.34.