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Сергачёв: российские футболисты должны играть в больших лигах и прославлять наш футбол

Сергачёв: российские футболисты должны играть в больших лигах и прославлять наш футбол
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался о российский футболистах.

«Я считаю, что российские футболисты должны уезжать в большие лиги, играть там и прославлять российский футбол в мире. Тем самым они будут повышать свой уровень, чтобы возвращаться в сборную России и быть намного сильнее, чем раньше. Всем понятно, что европейские лиги выше уровнем, чем РПЛ, поэтому если там будет играть россиянин, то я двумя руками за.

Например, Ла Лига и АПЛ — очень сильные лиги. Если есть предложения, то почему бы не уехать даже на меньшие деньги. Но если футболист будет работать, улучшать свою игру, то заработаешь больше. Кому-то нужно остаться, кому-то — уехать, но это не я решаю», — сказал Сергачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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