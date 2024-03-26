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«Байер» интересуется нападающим Максимилианом Байером — Плеттенберг

«Байер» интересуется нападающим Максимилианом Байером — Плеттенберг
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Нападающий «Хоффенхайма» Максимилиан Байер интересен леверкузенскому «Байеру». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х (бывший Twitter).

По информации источника, Байер интересен «Байеру» в качестве возможной замены чешского нападающего Адама Гложека или в случае, если леверкузенский клуб получит предложение по нигерийцу Виктору Бонифасе, от которого не сможет отказаться. Однако в «Байере» понимают, что сделка по трансферу Байера может быть слишком дорогой. Отступные — € 30 млн + зарплата и подписной бонус.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Максимилиан Байер принял участие в 25 матчах за «Хоффенхайм», отметился 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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