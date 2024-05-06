Гончаренко на грани катастрофы. Как «Урал» докатился до зоны прямого вылета?

В начале сезона претендовали на топ-3. А теперь многое в борьбе за выживание решится в игре с «Балтикой».

«Урал» в кошмарной ситуации. Да, в клубе призывают к спокойствию, но вряд ли эти заявления устраивают болельщиков. Из-за резкого рывка «Балтики» команда опустилась на 15-е место – то есть в зону прямого вылета. Непростые сезоны случались и раньше, но, пожалуй, впервые с 2013 года (когда «Урал» вернулся в РПЛ) команда настолько близка к неприятному путешествию в Первый дивизион.

Парадоксально, но всё это происходит после очень даже успешного прошлого сезона, когда многие хвалили методики и стратегию Гончаренко и вновь отправляли его в топ-клубы. Виктор классно сработал – принял «Урал» внизу, затащил в середину таблицы, а как начал летом 2023-го!

Вы же помните первые пять туров, когда у екатеринбуржцев было 13 очков и место в топ-3? Многие даже шутили, что у элитных клубов появился новый конкурент. Будущее рисовалось безоблачным. По сути, за первый месяц команда набрала почти половину очков от необходимого для места в РПЛ. Что могло пойти не так? Клуб пополнился неплохими иностранцами, усилил оборону и, казалось, должен был прогрессировать. Но потом наткнулся на обозлённый «Зенит», у которого не получился старт. «Урал» получил четыре. А Гончаренко списал это на то, что невозможно сидеть с петербуржцами только в обороне. И дальше начался кошмар.

10 матчей без побед. Среди них только три ничейных результата. Команда слетела на 12-е место и за этот период забила лишь семь мячей. А в половине случаев вообще не удавалось ни разу отличиться. Статистики тогда подсчитали, что таких провальных серий у Гончаренко ещё не было. Сам он оправдывал происходящее скорее отсутствием удачи, мелкими ошибками и слабой реализацией.

Виктор Гончаренко Фото: vk.com/fc_ue

Цифры были за тренера – в большинстве проигранных матчей того этапа «Урал» был лучше соперников по ожидаемым голам (в первой части сезона команда вообще в топ-6 лиги по этому показателю) и другим статистическим данным. Где-то не везло – ведь по ожидаемым пропущенным мячам «Урал» тоже не был аутсайдером. Всё это, конечно, интересно, но вряд ли успокаивало Григория Иванова в полной мере.

На зимний перерыв команда ушла 12-й. Но успев обыграть «Краснодар». А вот трансферное окно екатеринбуржцы провели максимально пассивно по сравнению с конкурентами в нижней части таблицы – забрали у БАТЭ двух белорусских футболистов, плюс подписали свободного Алексея Ионова, который оказался не нужен «Ростову».

Григорий Иванов президент «Урала» «Мы взяли не всех, нельзя быть всегда довольным тем, что мы сделали. Но команда, считаю, усилилась, взяли ребят из Беларуси. Конечно, хотелось бы найти нападающих, но их весь мир ищет. Как у нас есть, так и будет. Довольны мы или нет, будет ясно во время сезона».

Уже после четырёх весенних туров, когда «Урал» трижды проиграл, было понятно – удовлетворения нет. Парадоксально, но всё это время Иванов во всём поддерживал Гончаренко. И всегда конкретно отвечал на вопрос о его будущем с посылом, что только нынешний главный тренер знает и понимает, как изменить ситуацию. Поэтому перемен не будет.

В обороне (если убрать четыре мяча от «Зенита») и правда стало лучше. Голов команда пропускает точно меньше по сравнению с осенним провалом. Другой момент – атака. Ожидаемые голы всё ещё с большим трудом перерастают в реальные. Несмотря на присутствие Ионова впереди – Алексей вроде бы и оживил атаку, но без поддержки ему тяжело.

Забавно, что бо́льшую часть сезона главный тренер и президент «Урала» были главными критиками судей в РПЛ. Вот только весенние цитаты:

«Я не понимаю всех этих трактовок! У нас же на скамейке тоже люди пересматривали эпизод. Они сразу сказали – чистый пенальти, сейчас назначат. А Казарцев принимает другое решение… Ну как так?!» – это ещё лёгкий наезд от Иванова.

«За что удалили Итало? Кукуян просто сломал игру, оставив нас в меньшинстве на полчаса! Потом ещё пенальти, которого не было. Да все свистки в одну сторону», – вот уже серьёзнее.

«Судья — негодяй, непонятно, как он судил. Мы боремся с «Сочи» за выживание, и к нам на игру приезжает работать арбитром VAR Бобровский, который нас неоднократно «прибивал». Арбитр видит, что там ничего не было, но Бобровский зовёт его посмотреть эпизод. Главный судья видел эпизод и показал жёлтую карточку, зачем звать его к монитору? Бобровский «прибил» нас и в Казани, когда поставил пенальти», – здесь уже без сдерживания.

Виктор Гончаренко Фото: vk.com/fc_ue

А когда «Урал» окончательно провалился в зону прямого вылета, президент клуба вроде бы смягчился. В игре с «Рубином» он всё чаще успокаивал Гончаренко. А после – похвалил работу арбитров, отметив, что она была «великолепной». Может, поэтому «Урал» и не проиграл и смог забрать столь важное очко.

Интересно за всем этим наблюдать ещё и потому, что все три ближайших матча для «Урала» – с прямыми конкурентами. Сначала дома с «Балтикой», которая на неделе играла в гостях с «Ростовом», потом в гостях с «Факелом» и дома – с «Оренбургом». Побеждай дважды – и по сути гарантируй себе стыковые матчи. Для этого есть все предпосылки. Они и в том, что с 14 апреля екатеринбуржцы проиграли всего раз – «Ростову».

А вот мнение одного из болельщиков клуба, который следит за ним максимально активно – Никиты Ведерникова (автор телеграм-канал «УРАЛоВед»):

«Урал» – самая возрастная команда в лиге и, как следствие, одна из худших по игре во втором тайме. Только три прошлогодних лидера были стабильны: Егорычев, Бегич и Мишкич. Уровень игры Бикфалви и Кулакова сильно просел. Влут и Газинский фактически пропустили весь сезон из-за травм, Сиссе, получивший повреждение летом, смог набрать форму лишь к весне. Всё могло исправить качественное усиление состава, на которое так рассчитывал Гончаренко, но и оно не случилось. Разницу на поле сейчас делает молодёжь: Ишков, Дмитриев, Итало, которые на старте сезона были игроками запаса. Руководство «Урала» не только проспало этап омоложения состава, но и дополнила имеющийся костяк не менее возрастными футболистами. Команде нужны был не опыт и мастерство, а молодая кровь, которая даст движение и огонь в глазах. И явное доказательство этому то, что разницу на поле сейчас делают Ишков и Дмитриев.

Вылета в Екатеринбурге не хотят. И пытаются избежать его всеми силами. Получится ли?