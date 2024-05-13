«Аталанта» укатала «Рому» в матче за Лигу чемпионов! Миранчук был хорош даже шесть минут

В 36-м туре Серии А состоялся ключевой матч в распределении путёвок в Лигу чемпионов. «Аталанта» принимала «Рому». И получилось так, что в первом тайме хозяева просто уничтожили римлян, которые чудом к перерыву уступали лишь в два мяча.

Сначала Де Кетеларе на дриблинге с лёгкостью ушёл от Манчини и точно пробил правой ногой. Через две минуты бельгиец забил уже левой после ассиста Копмейнерса. Так, уже к 20-й минуте счёт стал 2:0 в пользу хозяев, но они на этом не остановились.

До перерыва всё тот же Де Кетеларе мог забивать и третий, и даже четвёртый, но сначала чуть-чуть промахнулся, а затем зарядил в штангу. Следом уже и сам Копмейнерс пробил в ту же самую стойку ворот «Ромы». Под конец тайма каких-то сантиметров для гола не хватило Пашаличу. «Аталанта» летала по полю на кураже, словно продолжая встречу с «Марселем», которая проходила на этом же стадионе тремя днями ранее. «Ромы» на поле не было видно.

«Аталанта» — «Рома» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Первый удар гостей в створ нанёс Бове, который вышел после перерыва. Правда, удар с 30 метров явно не был опасным – пришёлся прямо в руки вратарю. «Аталанта», в свою очередь, и во втором тайме разрывала соперника. В какой-то момент уже стало тяжело считать все моменты Пашалича, Скамакки и Лукмана, но они были намного опаснее, чем дальний удар Бове.

Правда, на 65-й минуте «Рома» всё-таки вернулась в игру. Судья назначил пенальти за фол на Абрахаме. Далеко не самый очевидный 11-метровый, учитывая, что нападающий сначала пробил выше ворот, а потом произошёл контакт с защитником. Тем не менее VAR оставил решение главного судьи в силе, а Пеллегрини реализовал пенальти.

«Аталанта» — «Рома» Фото: Кадр из трансляции

Вот после этого у «Ромы» уже стали появляться моменты. Например, дубль мог делать и Пеллегрини, который бил с линии штрафной. Но Карнесекки справился и с его ударом, и с выстрелом Лукаку. «Аталанта» тоже больше не смогла забить – Копмейнерс упустил шикарный момент в конце матча.

Что касается Миранчука, то он появился на поле лишь на 88-й минуте – вышел вместо Эдерсона. Главный тренер «Аталанты» Гасперини лично проводил Алексея до поля. Россиянин был близок к тому, чтобы в первом же эпизоде отдать голевую передачу на Скамакку, но тот пробил немного правее ворот. Был и момент, когда после дриблинга Алексей плотно пробивал из-за штрафной – немного мимо.

«Аталанта» — «Рома» Фото: Кадр из трансляции

Из-за поражения римлян стало понятно, что «Ювентус» и «Болонья» официально пробились в Лигу чемпионов. Оба клуба набрали по 67 очков и уже точно не выпадут из топ-5. Не забываем, что Италия и Германия получили по дополнительному месту в Лиге чемпионов (благодаря рейтингу сезона в еврокубках).

Впрочем, у «Ромы» сохраняются теоретические шансы на выход в Лигу чемпионов даже с шестого места. Для этого «Аталанта» должна выиграть Лигу Европы, но не попасть в топ-4 в Серии А. Проблема в том, что в финале предстоит играть против «Байера», который ещё ни разу не уступал в этом сезоне (50 матчей без поражений во всех турнирах). В свою очередь, «Аталанте», чтобы занять пятую строчку в Серии А (и попасть в ЛЧ без победы в ЛЕ), достаточно взять три очка в трёх матчах чемпионата.