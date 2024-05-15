Суперсейв, который принесёт «Сити» чемпионство

Матч «Тоттенхэма» и «Сити» подавался едва ли не как главная игра сезона. В каком-то смысле так и было. Именно лондонский клуб — последний серьёзный соперник «Сити» на пути к рекордному, четвёртому чемпионству подряд. С одной стороны, «Тоттенхэм» находился не в лучшей форме, судя по результатам. С другой — за столичной командой держалась беспроигрышная серия. Более того, «Сити» в АПЛ на стадионе «Тоттенхэма» каждый раз проигрывал и не мог забить ни разу с 2018 года.

Матч изначально окрестили чемпионским, поэтому ожидания фанатов были соответствующие. Уникальный случай, когда болельщики «Арсенала» начали искренне и безусловно болеть за «Тоттенхэм» — исторически главного врага в мире. Например, нападающий «Арсенала» Кай Хаверц публично назвал себя главным фанатом «Тоттенхэма» в этот вечер. А вот для болельщиков «Тоттенхэма» ситуация была менее очевидна. Дарить чемпионство «Арсеналу» не хотелось, но и болеть против своей команды — крайне сомнительный подход.

Состав «Сити» на этот матч получился максимально предсказуемым, если учитывать травму Аке. А вот у «Тоттенхэма» с первых минут не вышел Кулушевски, а на левый фланг защиты пришлось отправиться центральному защитнику ван де Вену. С первых минут началась борьба за владение. Причём «Тоттенхэм» в ней чуть-чуть превзошёл гостей, хотя «Сити» — лидер АПЛ по этому показателю (65,6% в среднем). Первый неплохой момент остался за хозяевами. Эдерсону пришлось тащить уже на шестой минуте после удара Бентанкура под перекладину.

Удар Бентанкура Фото: Кадр трансляции

Уругваец в первом тайме устроил охоту на Фодена. Сначала явно наступил шипами ему на ногу, но почему-то не получил предупреждение. А затем срубил полузащитника сборной Англии и тогда уже увидел перед собой жёлтую. Впрочем, судья не дал «Тоттенхэму» угловой, так что небольшие ошибки судейская бригада допускала в обе стороны.

В целом до перерыва больше опасных моментов создали гости. На 16-й минуте Хёйбьерг весьма неудачно выбил мяч. Получилась идеальная голевая передача на Фодена, но тот с 10 метров без сопротивления пробил в руку Викарио. Ещё один классный сейв от, возможно, лучшего вратаря этого сезона.

Удар Фодена Фото: Кадр трансляции

Веселье началось во втором тайме. «Сити» всё-таки забил — впервые на новом стадионе «Тоттенхэма» в АПЛ. Причём сделал это Холанд, который проводит противоречивый сезон, но явно опять станет лучшим бомбардиром чемпионата. Голевая передача, само собой, осталась за Де Брёйне. У него 112-й ассист в АПЛ. Бельгиец вышел на чистое второе место, обогнав Фабрегаса. Больше только у Гиггза (162 ассиста).

После этого «Тоттенхэм» словно переклинило, и он начал играть грязно. На этот раз уже Сарр наступил шипами на Де Брёйне. Тем временем заменённый Бентанкур натурально уничтожил шипами сиденье на скамейке. Ну а Ромеро, конечно, не мог остаться в стороне и влетел в Эдерсона, хотя на мяче первым мог быть только вратарь. В результате бразильца пришлось заменить, чему он явно не был рад. И уже Эдерсон вымещал свою злость, ударив ногой по сумке у скамейки «Сити».

Эдерсон вымещал свою злость, ударив ногой по сумке у скамейки «Сити» Фото: Julian Finney/Getty Images

Вышедшему на замену Ортеге пришлось тащить намного больше, чем Эдерсону, который отыграл 69 минут. Второй вратарь «Сити» в том числе отбил выстрел в упор от Кулушевски, но главное — справился с выходом Сона один на один. Кореец обычно отличается своей реализацией, но не в этом матче.

Выход Сона один на один с Ортегой Фото: Кадр трансляции

Гвардиола на газоне Фото: Кадр трансляции

В добавленное время «Сити» закрыл вопрос о победителе в этом матче (и в этом чемпионате?). Доку заработал пенальти, а Холанд его реализовал. Крайне нервная победа «Сити». Теперь команде Гвардиолы осталось лишь справиться дома с «Вест Хэмом», и тогда будет неважно, как «Арсенал» сыграет с «Эвертоном». Что касается «Тоттенхэма», то он потерял шансы на место в Лиге чемпионов — там сыграет «Астон Вилла».