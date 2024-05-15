«Зенит» отомстит ЦСКА за поражение? Мощная заруба за финал Кубка России! LIVE

Друзья, всем привет! Сегодня, 15 мая, мы узнаем второго финалиста Кубка России. Такое пропускать нельзя!

«Зенит» и ЦСКА в этом сезоне играют особенно часто. Ещё прошлым летом команды размялись в Суперкубке России, а после этого успели встретиться аж трижды. Причём в больших турнирах наблюдается баланс: у соперников по одной победе плюс ничья. Без победителя как раз прошёл первый полуфинальный матч — в Москве случились 1:1. Сегодня так уже не получится — две команды в финал выйти не могут.

Кто же приблизится к трофею? И кто сыграет в «Лужниках» в Суперфинале? Ответы получим совсем скоро. За развитием событий предлагаем следить в онлайне «Чемпионата». Оставайтесь с нами!

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