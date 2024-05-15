Лучший вариант для такого «Манчестер Юнайтед» — Моуринью

Когда в прошлом сезоне Эрик тен Хаг привёл «Манчестер Юнайтед» к третьему месту в АПЛ при наибольшем количестве сухих матчей в лиге и помог «дьяволам» добраться до обоих финалов национальных кубков, казалось, что клуб спустя много лет нашел нужного тренера. Однако в сезоне-2023/2024 манкунианцы сдали во всех отношениях — после первых же провалов на старте голландец уже не продвигал идею о красивом футболе и в погоне за результатом потерял себя и раздевалку. Критика и давление тренера на лидеров привели лишь к чудовищным спадам в игре Маркуса Рашфорда, Каземиро и Гарри Магуайра, а казавшийся идеальным трансфером для «Юнайтед» вратарь Андре Онана и вовсе превратился в героя мемов.

Совершенно очевидно, что увольнение тен Хага безальтернативно — с этим тренером «МЮ» уже совершенно точно не взлетит. На его место прочат Зинедина Зидана, Роберто Де Дзерби, Грэма Поттера, Гарета Саутгейта, Томаса Тухеля и других специалистов. Также в списке фигурирует и уже работавший с командой с 2016 по 2018 год Жозе Моуринью. И, как ни странно, этот вариант в сложившейся ситуации — наиболее оптимальный.

Негодование сэра Алекса Фергюсона, голый Лэмпард, умение планировать

«Юнайтед» сегодня находится в настолько глубокой психологической яме, что большинству игроков попросту не до футбола. Эксперименты голландца, его покерфейс после самых разгромных поражений и вопиющая неспособность признавать ошибки привели к худшим последствиям — принятию игроками негативных результатов как нормы. Для топ-клуба, которым «Юнайтед» продолжает оставаться даже после 11 лет без чемпионства, такой подход представляет главную опасность.

Жозе Моуринью с Лэмпардом и Терри после победы в чемпионате Англии — 2004/2005 Фото: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Поэтому в сложившейся ситуации футболистам в первую очередь нужен даже не тренер, а психолог со способностью влезть в голову и изменить мышление. У Жозе для этого есть целый набор инструментов, которые не раз успешно применялись на практике. Критики португальца могут сколько угодно твердить, что методы Особенного устарели и его «автобусы» давно пора сдать на металлолом, но им сложно спорить с одним железным аргументом в пользу Жозе. Абсолютно во всех клубах он давал результат в первый сезон работы.

Совершенно очевидно — и карьера 61-летнего Моуринью это подтверждает — он не такой тактический фрик, как Гвардиола или Де Дзерби. Жозе лучше прочитает очередную книгу по психологии, чем будет сильно морочиться с полуфлангами, средним или высоким блоком и изоляциями. Он никогда не учил членов своей команды играть в футбол, он учит парней побеждать. «Кто этот нахальный мелкий поганец?» — описал первое впечатление от Жозе в своей автобиографии сэр Алекс Фергюсон. Это случилось в 2004 году, когда португалец перед матчем своего «Порту» с «МЮ» в Лиге чемпионов заявил, что его футболисты не симулируют — просто не могут стоять на ногах при виде таких могучих и великих игроков.

Тонкий троллинг соперников, немного надменности, изучение слабых сторон конкурентов, умение планировать на несколько месяцев вперёд, внушение лидерам команды веры в их исключительность. Благодаря этому Моуринью создаёт плацдарм для побед, опорные точки с потрясающим и очень разнообразным функционалом воздействия. «Как-то я принимал душ после одного из матчей. Стою полностью голый, и тут перед кабинкой появился тренер. Я опешил и спрашиваю: «Всё в порядке, босс?» Жозе сделал вид, что о чём-то задумался, и сказал: «Я всего лишь хотел напомнить, что ты лучший полузащитник в мире. Лучший! Но тебе предстоит ещё многое доказать», — вспоминал первый приход Моуринью в «Челси» Фрэнк Лэмпард.

Отличная прокачка лидеров, внимание к деталям, три чемпионства в АПЛ

Психологи утверждают, что цель становится более достижимой, если её представить. Португалец учит игроков не только мечтать, но и выделять главное, оставляя за скобками все проблемы, которые могут помешать. При этом Жозе не всегда ставит себя на первое место, позволяя игрокам полностью проявить характер. «Если мы проигрывали, возвращаться в раздевалку не хотелось, — вспоминает бывший хавбек «Челси» Джон Оби Микел. — Тренер говорил, а потом уступал место Терри. Джон устраивал такой разнос, что после этого мы обязательно побеждали в следующей игре».

Разумеется, не всегда срабатывало — например, у Поля Погба не вышло при Моуринью стать лидером раздевалки «МЮ». Жозе считает, что француз поймал звезду и был недостаточно искренним, а его слова о необходимости выкладываться не подкреплялись делом. С игроками же попроще чаще срабатывало, чем наоборот. Особенно круто вышло в «Челси», где амбициозный тренер без игрового бэкграунда сумел привить не самым звёздным исполнителям мысль, что они способны стать лучшими. Этого хватило, чтобы дважды подряд выиграть чемпионат Англии (2005, 2006) и повторить заход в сезоне-2014/2015.

С Погба у Моуринью не возникло такой же «химии», как с лидерами «Челси» Фото: Marc Atkins/Getty Images

Сегодняшний «Юнайтед» настолько деградировал, что игрокам остро необходим такой ментор, как Жозе. Чтобы вернуть веру в себя и почувствовать командный дух — это важно для игроков с точки зрения не только футбола, но и причастности к чему-то большому. Моуринью всегда отличался вниманием к деталям, он рассчитывает каждый шаг, чтобы повлиять как на конкретные матчи, так и на сознание игроков в долгосрочной перспективе. «Я обалдел, когда на первых тренировках в «Челси» мы почти час отрабатывали ауты. Ауты! У меня руки устали их бросать, но Жозе специально привлёк к работе несколько болбоев, которые при выходе мяча за пределы поля мгновенно бросали его обратно», — вспоминает Терри.

Один из показательных моментов в этом отношении — камбэк «Тоттенхэма» Жозе в 2019 году с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов (4:2). Во время контратаки «шпор» мяч ушёл в аут, но болбой Каллум Хайнс мгновенно помог Сержу Орье ввести мяч в игру, и атака закончилась голом. Моуринью не мог пропустить такой момент — вскоре после гола он подошёл к 15-летнему мальчику и поблагодарил за сноровку. «Это было очень круто с его стороны! Он сделал мой день, да это лучший момент в жизни! Я обожаю «шпоры» и этот момент никогда не забуду!» — сиял Каллум после игры.

Жозе может составить отличный тандем с новым совладельцем «МЮ» Рэтклиффом

На «Олд Траффорд» после ухода сэра Алекса Фергюсона и так не очень весело, но при тен Хаге с великой арены окончательно испарилась вера в исключительность команды, что негативно влияет на единение с болельщиками. Набравшийся вдохновения после январского увольнения из «Ромы» Моуринью способен вернуть манкунианский дух на трибуны великого стадиона. Тем более за футбольную часть с момента приобретения в феврале 25% акций «МЮ» отвечает миллиардер Джим Рэтклифф.

Рэтклифф с мажоритарным владельцем «МЮ» Аврамом Глэйзером Фото: Marc Atkins/Getty Images

«Недавно я посетил клубную базу в Кэррингтоне и остался в шоке от увиденного. Настолько всё неопрятно! В особенности это касается IT-отдела, позорного, откровенно говоря. Да и раздевалки команд U18 и U21 не намного лучше. Такие стандарты и близко не соответствуют тому, что мы ожидаем увидеть в моей компании Ineos, а мы химическая компания. «МЮ» же — элитная спортивная организация. Во многих смыслах это мелочь, но организация не преуспеет, если в ней нет стандартов и дисциплины», — отметил миллиардер.

По части высоких стандартов и отношения к мелочам Рэтклифф в лице Жозе может обрести отличного союзника, тем более однажды в подкасте Рио Фердинанда португалец признался — он давно знаком с сэром Джимом и даже может назвать его своим другом. «Рэтклифф — потрясающий профессионал. Я знаю его очень, очень хорошо. У меня отличное предчувствие. Джим — спортивный человек. Ему это нравится, он пришёл с опытом других видов спорта, велоспорта в частности. Убеждён, что Рэтклифф всё наладит», — уверен Жозе.

Огромный и очевидный плюс в случае камбэка Моуринью в «Юнайтед» — ему не понадобится много времени на адаптацию. Выигравший с «МЮ» Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы тренер способен не только вытащить команду из психологической ямы, но и вдохновить на выигрыши трофеев. В «Челси» 10 лет назад это прекрасно сработало, и нет причин сомневаться, что Жозе — идеальная фигура в очередном переходном этапе клуба.