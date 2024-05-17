«Меня больше знают как Агуэро». Кто разорвал сезон в Первой лиге

«Чемпионат» продолжает подводить итоги сезона в Мелбет Первой лиге. Ранее мы определили лучшую команду турнира, а теперь пришло время лучшего футболиста. Им стал нападающий тульского «Арсенала» Джонатан Окоронкво. Рассказываем, как этот парень оказался в России и что показал в нынешнем сезоне.

Где Окоронкво играл до «Арсенала»

Окоронкво оказался в России в 15 лет. Нигериец занимался в академии клуба «Виста» из Геленджика, а также играл в студенческой лиге за команду Кубанского государственного университета. «Виста» — проект, направленный на развитие спортивного потенциала у студентов из разных стран. Тесные дружеские связи позволяют клубу привлекать в свои ряды спортсменов из Африки, Азии и Южной Америки. В дальнейшем перспективные футболисты продолжают получать знания в различных учебных заведениях России.

Через пару лет Окоронкво покинул России и перебрался в Болгарию, где подписал контракт с «Ботевом». Правда, пребывание в клубе из Пловдива получилось краткосрочным. Через полгода Окоронкво вернулся в Россию, так и не проведя за «Ботев» ни одного матча. «Краснодар-2» арендовал африканца, а через несколько месяцев основной клуб подписал с игроком долгосрочный контракт.

Джонатан Окоронкво в «Краснодаре» Фото: fckrasnodar.ru

В марте 2022 года Окоронкво дебютировал в Первой лиге. Начал неплохо — забил два мяча в трёх матчах. Успешная игра африканца привлекла внимание Александра Сторожука, который в то время тренировал первую команду «Краснодара». В итоге уже в апреле Джонатан дебютировал в РПЛ — ему доверили 26 минут в матче с «Динамо» (0:1). Правда, после этого в карьере молодого футболиста наступил не самый удачный период. Он пропустил достаточно много времени из-за травм, а те два гола остались последними для игрока в составе «быков».

Перед стартом нынешнего сезона у Окоронкво возникла необходимость в поиске нового клуба. Пробиться в основу «Краснодара» после неудачного периода было нереально. И тут очень вовремя появился вариант с арендой в «Арсенал», где Джонатан получил возможность играть под руководством хорошо знакомого тренера. Сейчас тульским клубом рулит Сторожук, который подтягивал Окоронкво к основной команде «Краснодара».

«Определённые цели у меня есть. Хочу работать на прогресс команды и в конечном счёте помочь вывести Тулу в Премьер-Лигу. На каком языке общаюсь с одноклубниками? Бóльшую часть времени на английском, но русские слова и фразы я понимаю. Самое главное, что на поле мы говорим на языке футбола, с этим нет проблем. А по-русски могу сказать простые слова», — говорил Окоронкво в августе 2023 года.

А ещё нигериец рассказал, на кого ориентировался в детстве: «Хотел быть похожим на Серхио Агуэро. Даже в аккаунте в соцсетях я называю себя Агуэро. Поэтому меня больше знают не как Джонатана, а как Агуэро. Может быть, я когда-нибудь встречу знаменитого аргентинца, и это будет особенный день для меня».

Ещё один любопытный нюанс — Окоронкво выходит на поле с забинтованным левым запястьем. «Когда я был маленьким, на одном из футбольных турниров повредил запястье. До сих пор перебинтовываю левую руку во время матчей, чтобы она меня сильно не беспокоила», — раскрыл секрет африканец.

Джонатан Окоронкво в тульском «Арсенале» Фото: arsenaltula.ru

Как Окоронкво выступает в нынешнем сезоне

Джонатан играет очень продуктивно — занимает первое место в списке бомбардиров Первой лиги. В этом сезоне тульская команда забила 38 мячей, 16 из них — на счету Окоронкво. То есть Джонатан оформил 42,1% от общего количества голов команды. Это самый высокий показатель среди всех футболистов Первой лиги, ни один другой игрок не добрался даже до отметки в 40%. Ещё один любопытный нюанс — если Окоронкво забивает, «Арсенал» не проигрывает. Он отличился в 12 матчах, а команда одержала в них восемь побед и четыре раза сыграла вничью.

По голам в домашних матчах (10) Окоронкво делит первое место в Первой лиге, а по голам в гостевых встречах (шесть) занимает вторую строчку. Помимо этого, нападающий «Арсенала» набрал 19 (16+3) очков по системе «гол+пас» — лучший результат в лиге. Окоронкво — самый молодой (20 лет) футболист из топ-25 бомбардиров Первой лиги.

В успех Окоронкво верили далеко не все фанаты «Арсенала». Заводящий Северной трибуны Артём даже заключил спор с нападающим. Условия были такими: если Джонатан забьёт 10 мячей, то болельщик стрижётся под ноль. Африканец справился с поставленной задачей — пробил «десятку» уже в октябре. Болельщик проиграл спор, а футболист побрил его наголо.

Джонатан Окоронкво побрил болельщика «Арсенала» наголо Фото: arsenaltula.ru

«Нужен был какой-то стимул. Я его дал. Когда болеешь за клуб, неважно, какая это лига, ты всегда отдаёшь себя полностью и хочешь, чтобы команда тоже полностью отдавала себя для болельщиков. Я заключил пари, чтобы подстегнуть Окоронкво. Считаю, что он может сделать ещё больше», — сказал болельщик, после того как проиграл пари.

В ноябре 2023 года Transfermarkt выкатил десятку самых подорожавших игроков Первой лиги. Окоронкво оказался на первой строчке — его стоимость подросла с € 400 тыс. до € 800 тыс. Примерно в то же время появилась информация, что «Краснодар» может отозвать игрока из аренды. Правда, в таком случае клубу РПЛ пришлось бы выплатить денежную компенсацию. Позднее Сторожук объявил, что Окоронкво точно останется в «Арсенале» до конца сезона.

Джонатан Окоронкво с партнёрами Фото: arsenaltula.ru

Сам нападающий подчеркнул, что для него будет лучше остаться в тульском клубе. Окоронкво осознавал, что в «Краснодаре» ему никто не гарантирует игровой практики. А в Туле он регулярно выходил на поле и приносил пользу. У Джонатана отличные скоростные и технические качества. Нигериец признался, что стремился развивать их ещё с детства. Он считает эти качества своими сильными сторонами, поэтому делает упор на них во время тренировок.

«Абсолютно не смущал его прошлый сезон, мне достаточно того, что я знаю его способности — это молодой парень, который хочет расти. Цель Окоронкво — не просто попасть в РПЛ, он смотрит выше. Мы только можем ему помочь, я очень хочу успеха каждого футболиста, который попадает к нам в команду. Да, Джонатан забивает, но для меня это не было откровением. Я знал, как его использовать», — говорил Сторожук.

Александр Сторожук помог Окоронкво раскрыть навыки бомбардира Фото: arsenaltula.ru

Бывший главный тренер клубов чемпионата России Сергей Павлов высоко оценил способности Окоронкво: «Это один из лучших нападающих в Первой лиге, если не лучший. Окоронкво не зависит от полузащитников, он может сам организовать момент, сам завершить».

Продуктивная игра африканца заинтересовала клубы РПЛ. В конце апреля «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» обозначил для себя кандидатов на укрепление линии нападения. Окоронкво — один из тех, кто попал в этот список. Как знать, может, в следующем сезоне Джонатан будет разрывать уже в РПЛ?