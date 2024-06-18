Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Чехия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард Германии Фюллькруг сломал руку болельщику ударом на разминке перед матчем открытия

Форвард Германии Фюллькруг сломал руку болельщику ударом на разминке перед матчем открытия
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг сломал руку болельщику ударом на разминке перед матчем открытия чемпионата Европы — 2024 с Шотландией. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, форвард немецкой национальной команды пробивал по воротам и попал в 43-летнего фаната, который сидел в первом ряду за воротами. В итоге мужчина следил за матчем открытия Евро-2024 из больницы. Сообщается, что болельщику не потребовалась операция и он был отпущен из медицинского учреждения после полуночи.

Напомним, игра между Германией и Шотландией прошла 14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Немцы выиграли с разгромным счётом — 5:1, а сам Фюллькруг забил один из мячей после выхода на замену на 63-й минуте. Отметим, что Никлас стал автором ещё одного гола, однако он был отменён после вмешательства VAR.

Следующий матч Шотландия проведёт со сборной Швейцарии, а немцы сыграют со сборной Венгрии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'
Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Нойер высказался о перспективах сборной Германии на домашнем Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android