Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Футбольная «Барселона» отреагировала на чемпионство «Бостона» в НБА

Футбольная «Барселона» отреагировала на чемпионство «Бостона» в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Барселона» поздравил команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» с завоеванием чемпионства в сезоне-2023/2024.

НБА - плей-офф . Финал. 5-й матч
18 июня 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
106 : 88
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 21, Холидэй - 15, Уайт - 14, Хорфорд - 9, Хозер - 8, Порзингис - 5, Притчард - 3, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 15, Грин - 14, Джонс - 10, Гэффорд - 6, Экзам - 4, Вашингтон - 4, Харди - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

«Поздравляем «Бостон Селтикс» с завоеванием чемпионства. Также выражаем поздравления Джейлену Брауну с завоеванием награды самого ценного игрока финальной серии», — говорится в сообщении «Барселоны».

Поздравления в адрес «Селтикс» отправила также баскетбольная «Барселона».

В финальной серии завершившегося сезона «Бостон» встречался с «Даллас Маверикс». Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В результате серию выиграли игроки «Селтикс» (4-1). Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Для «кельтов» нынешний титул стал 18-м в их истории. По числу трофеев команда занимает первое место в лиге.

Материалы по теме
«Встретимся в тюрьме». В Брауна никто не верил, а он — герой «Бостона»
«Встретимся в тюрьме». В Брауна никто не верил, а он — герой «Бостона»

У кого больше всех очков в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android