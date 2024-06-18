Футбольная «Барселона» отреагировала на чемпионство «Бостона» в НБА

Футбольный клуб «Барселона» поздравил команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» с завоеванием чемпионства в сезоне-2023/2024.

«Поздравляем «Бостон Селтикс» с завоеванием чемпионства. Также выражаем поздравления Джейлену Брауну с завоеванием награды самого ценного игрока финальной серии», — говорится в сообщении «Барселоны».

Поздравления в адрес «Селтикс» отправила также баскетбольная «Барселона».

В финальной серии завершившегося сезона «Бостон» встречался с «Даллас Маверикс». Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В результате серию выиграли игроки «Селтикс» (4-1). Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Для «кельтов» нынешний титул стал 18-м в их истории. По числу трофеев команда занимает первое место в лиге.

У кого больше всех очков в НБА: