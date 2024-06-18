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«Было страшно». Экс-игрок «Химок» Филин рассказал о переходе в бельгийский «Эйпен»

«Было страшно». Экс-игрок «Химок» Филин рассказал о переходе в бельгийский «Эйпен»
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Защитник бельгийского «Эйпена» Александр Филин, ранее выступавший за подмосковные «Химки», рассказал о переходе в европейский клуб.

«Было страшно. Начал переживать, как только подписал контракт, — пришло осознание того, что я впервые в карьере буду играть вдали от дома. Впереди было неизвестное — новая страна, язык, быт. Я очень часто принимаю решения на эмоциях, не успев толком подумать. В ситуации с переездом в Бельгию это сыграло мне на руку: если бы начал размышлять холодной головой, взвешивать все «за» и «против» — скорее всего, отказался бы», — приводит слова Филина Sport24.

27-летний Филин выступает за «Эйпен» с 31 января 2023 года. За это время защитник приянял участие в 27 матчах бельгийского клуба во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра в € 600 тыс.

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